Šokujúce VIDEO: Veterán prerušil vypočúvanie v Senáte! Protestoval proti vojne s Iránom

WASHINGTON - Napätie v americkom Kongrese vyústilo do dramatického momentu. Bývalý príslušník námornej pechoty prerušil rokovanie senátneho výboru protestom proti politike USA voči Izraelu a vojne na Blízkom východe.
Protest priamo počas rokovania
K incidentu došlo počas zasadnutia Výboru Senátu USA pre ozbrojené sily vo Washingtone. Bývalý príslušník americkej námornej pechoty Brian McGinnis náhle prerušil priebeh vypočúvania a začal hlasno protestovať proti americkej zahraničnej politike.
Podľa záberov zo zasadnutia kričal na prítomných senátorov: „Nikto nechce bojovať za Izrael!“
Zároveň vyzýval Kongres, aby zastavil vojenské operácie a ďalšiu podporu konfliktov na Blízkom východe.
Potýčka a zásah polície
Bezpečnostná služba Kapitolu okamžite zasiahla a pokúsila sa protestujúceho vyviesť zo sály. Pri zákroku vznikla potýčka, do ktorej sa podľa dostupných záberov zapojil aj republikánsky senátor Tim Sheehy.
Policajti napokon McGinnisa spacifikovali a odviedli z miestnosti.
Čelí viacerým obvineniam
Podľa informácií amerických médií protestujúceho následne zatkli a obvinili z narušenia rokovania Kongresu, kladenia odporu pri zatýkaní a napadnutia policajtov.
Ako uvádzajú médiá, pri incidente utrpeli zranenia aj niektorí policajti.
Protest sa odohral v čase, keď americká politika voči vojne na Blízkom východe a podpora Izraela vyvolávajú čoraz ostrejšie spory aj priamo v Kongrese.