Raši avizuje stretnutie s Okamurom: Diskutovať budú aj o cezhraničnej spolupráci

BRATISLAVA - Šéf Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretne s predsedom Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomiom Okamurom. Stretnutie sa uskutoční pri Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na Veľkej Javorine. Raši to avizoval na sociálnej sieti.
„Spolu s vedeniami parlamentov a skupín česko-slovenského priateľstva budeme hovoriť o konkrétnych projektoch, ktoré zlepšia život ľudí v oboch krajinách, napríklad v oblasti dopravy či cezhraničnej spolupráce,“ informoval. Raši aj Okamura ocenili prehlbovanie vzťahov medzi krajinami. „Plníme sľub, že česko-slovenské vzťahy budú nielen symbolické, ale aj obsahové,“ dodal šéf NR SR.