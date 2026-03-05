Revolúcia v onkológii: Nový liek na rakovinu prostaty ničí nádory bez straty erekcie a ťažkých vedľajších účinkov!

CHICAGO – Nový liek, ktorý dokáže zmenšiť nádory u pacientov s pokročilou a inak neliečiteľnou rakovinou prostaty, prináša podľa vedcov „pozoruhodné“ výsledky. Experimentálna terapia s názvom VIR-5500 využíva vlastný imunitný systém tela na boj s nádorom a zároveň sa zdá, že sa vyhýba mnohým závažným vedľajším účinkom, ktoré sprevádzajú podobné liečby.
Na rozdiel od doterajších imunoterapií, ktoré pri rakovine prostaty často zlyhávali alebo spôsobovali výrazné komplikácie – vrátane porúch erekcie – nový liek funguje na princípe takzvaného „maskovania“. V krvnom obehu zostáva neaktívny a aktivuje sa až po kontakte s rakovinovou bunkou, čím minimalizuje poškodenie zdravých tkanív.
Najvyššia dávka lieku
Výsledky výskumu boli prezentované na odbornom sympóziu Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO), kde vedci informovali o testovaní lieku u 58 mužov s pokročilou rakovinou prostaty, ktorá prestala reagovať na štandardnú liečbu. Takmer polovici pacientov (45 percent) došlo k zmenšeniu nádoru, informuje The Sun. U skupiny, ktorá dostávala najvyššiu dávku lieku, zaznamenalo viac než 53 percent mužov pokles hladiny PSA – krvného ukazovateľa ochorenia prostaty – až o 90 percent. Celkovo sa hladina PSA znížila aspoň o polovicu u 82 percent účastníkov štúdie.
Pozitívne sú aj údaje o bezpečnosti: až 88 percent pacientov malo len veľmi mierne vedľajšie účinky. Podľa vedcov ide o výrazný posun v porovnaní s doterajšími imunoterapiami. Liek patrí do skupiny tzv. „T-bunkových aktivátorov“. Viaže sa na imunitné T-lymfocyty a zároveň na bielkovinu nachádzajúcu sa na povrchu buniek rakoviny prostaty. Tým privedie imunitné bunky priamo k nádoru a umožní ich cielený útok – kdekoľvek v tele sa nádor nachádza.
Odborníci hovoria o zásadnom prielome
Výskumníci opísali aj konkrétne prípady pacientov. U 63-ročného muža, ktorému sa rakovina rozšírila do pečene, po šiestich cykloch liečby úplne vymizlo 14 nádorových ložísk. Sedemdesiatročnému pacientovi sa zasa úplne stratili menšie nádory mimo prostaty a kvalitu svojho života hodnotil ako „výbornú“. U ďalšieho, 77-ročného muža, boli po 17 cykloch liečby hodnoty PSA dokonca nemerateľné.
Odborníci hovoria o zásadnom prielome. Podľa nich liek dáva nádej pacientom, ktorí doteraz nemali účinné možnosti liečby. Klinické skúšky pokračujú a VIR-5500 sa má presunúť do rozsiahlejších štúdií, ktoré preveria jeho dlhodobý účinok a potenciál zvýšiť šancu na vyliečenie aj pri metastatickej rakovine prostaty. Rakovina prostaty pritom patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Počas života sa s ňou stretne približne každý ôsmy muž a len v Spojenom kráľovstve je každoročne diagnostikovaných viac než 63-tisíc nových prípadov. Vedci preto hovoria, že nové lieky ako VIR-5500 môžu v blízkej budúcnosti zásadne zmeniť prognózu tisícov pacientov.