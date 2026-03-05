Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Taliansko reaguje na napätie v regióne: Do štátov Perzského zálivu pošle protivzdušnú obranu

Talianska premiérka Giorgia Meloniová
Talianska premiérka Giorgia Meloniová (Zdroj: TASR/ANSA/ Filippo Attili ufficio stampa Palazzo Chigi )
TASR

RÍM - Taliansko plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi, oznámila vo štvrtok premiérka Giorgia Meloniová. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.

„Podobne ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko, tak aj Taliansko plánuje poslať pomoc krajinám v Perzskom zálive, najmä v oblasti obrany a konkrétnejšie vzdušnej obrany,“ povedala Meloniová pre stanicu RTL 102.5. „Tu nejde len o to, že sú to spriatelené krajiny. Predovšetkým tam žijú desaťtisíce Talianov a je tam nasadených približne 2000 talianskych vojakov - ľudí, ktorých chceme a musíme chrániť,“ povedala a zdôraznila, že Perzský záliv je kľúčový aj pre export.

Irán v reakcii na útoky Izraela a USA udrel na prístavy, mestá a ropné zariadenia v celom Perzskom zálive, ktorý je dôležitým producentom energie. Taliansko nie je zvlášť závislé od dodávok energie z tohto regiónu, no ministerstvo energetiky už v stredu vyhlásilo, že v prípade potreby by krajina mohla opäť aktivovať niektoré uhoľné elektrárne.

Meloniová varuje pred eskaláciou konfliktu

Premiérka okrem toho povedala, že Rím nedostal od Spojených štátov žiadosť o to, aby mohli použiť talianske základe pri útokoch na Irán. „Nie sme vo vojne a nechceme sa zapojiť do vojny,“ povedala Meloniová. „Vyzerá to tak, že všetci dodržujú bilaterálne dohody,“ skonštatovala v rozhovore podľa agentúry ANSA. „Pokiaľ by požiadali o vyžitie talianskych základní na iné účely, (ako stanovujú dohody), je na vláde, aby rozhodla, či to umožní. Myslím si však, že v tomto prípade by sme sa mali rozhodovať spolu s parlamentom,“ skonštatovala.

Talianska líderka zároveň vyjadrila obavy z eskalácie vojny na Blízkom východe zdôrazňujúc, že odpoveď Teheránu na izraelské a americké útoky nie je primeraná. „Irán vlastne bombarduje všetkých svojich susedov vrátane tých, ktorí sa snažili sprostredkovať dohodu o iránskom jadrovom programe, čo predstavuje potenciálnu eskaláciu, ktorá by mohla mať nepredstaviteľné dôsledky,“ dodala.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová
