Slávna herečka na červenom koberci: Veď ona prišla v SEXI nočnej košeli!

LODNÝN - Na červenom koberci zvyčajne dominujú luxusné róby. Jenna Ortega, však vykročila z davu a v spoločnosti sa objavila v odvážnom modeli pripomínajúcom sexi nočnú košeľu.
Červený koberec je zvyčajne miestom dychberúcich rób. Herečka Jenna Ortega, sa však rozhodla pre celkom iné šaty, než na ktoré sú všetci zvyknutí. Na prestížne podujatie totiž dorazila v modeli, ktorý mnohým pripomínal skôr zvodnú nočnú košeľu než klasické večerné šaty.
Mladá hviezda stavila na šaty v slonovinovom odtieni, ktoré mali typický strih slip dress – teda jemných, splývavých šiat s tenkými ramienkami, ktoré bývajú často inšpirované spodnou bielizňou. Model navyše pôsobil zámerne nedokonale. Jedno čipkované ramienko jej voľne padalo z pleca a sukňa mala rozstrapkaný, surový lem, čo outfitu dodalo zaujímavý nádych. Ortega celý look ešte viac zvýraznila doplnkami.
Zvolila sivé nadkolienky v jemnom, takmer holubičom odtieni a výrazné čierne topánky na platforme. Kombinácia romantickej čipky, jemného materiálu a drsnejších detailov vytvorila outfit, ktorý na červenom koberci rozhodne neostal bez povšimnutia. Trend takzvaného „lingerie dressing“, teda módy inšpirovanej spodnou bielizňou, sa v posledných rokoch objavuje čoraz častejšie.