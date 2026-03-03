Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

Slováci majú možnosť rozhodnúť, kam pôjdu ich dane: PREHĽAD toho, ako postupovať a čo potrebujete

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Tak ako každý rok, aj tento majú daňoví poplatníci možnosť rozhodnúť o tom, kam poputuje časť ich zaplatenej dane z príjmov. Ide o mechanizmus, ktorý je vo verejnosti známy ako „poukázanie 2 % z daní“. Pozrite si prehľad o tom, ako systém funguje, kto môže 2 % percentá z daní poukázať a čo na to potrebujete.

Poukázaním 2 % z daní môžu občania priamo podporiť činnosť neziskových organizácií. Od roku 2026 však paltí tiež jedna zmena - fyzické osoby môžu poukázať 2 % z daní priamo aj svojim rodičom. Poukázanie podielu zaplatenej dane svojim rodičom zo strany ich detí prichádza ako náhrada rodičovského dôchodku. To, kto môže o túto formu podpory požiadať, aké podmienky musí splniť daňovník aj rodič, ako má vyzerať vyhlásenie a akým spôsobom bude štát kontrolovať oprávnenosť nároku ukladá presne zákon.

"Pre rodičov – dôchodcov sa mení najmä to, že už nedostanú automatický rodičovský dôchodok a výška finančnej podpory bude závisieť od rozhodnutia ich detí. Suma rodičovského dôchodku môže byť rôzna – podľa výšky dane dieťaťa. Rodičovský dôchodok nie je garantovaný štátom, táto podpora bude závisieť výlučne od rozhodnutia dieťaťa," upozornila Jana Kyselová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton

Poukázanie 2 % z daní navyše nič nestojí, ide o časť dane, ktorú by aj tak odviedli štátu. Deti môžu podporiť jedného alebo oboch rodičov. Pre účely nároku novej formy rodičovského dôchodku deti už nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

Fyzická osoba - daňovník tak môže celkovo poukázať až 6 % (resp. 7 %) zo svojich daní (napr. 2 % otcovi, 2 % matke a 2 resp. 3 % neziskovej organizácii. Spomínané 3 % môžu poukázať tí, ktorí v roku 2025 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a vedia to preukázať písomným potvrdením od konkrétnej organizácie. „Finančne si polepšia najmä rodičia detí s vysokými príjmami. Pre účely stanovenia výšky rodičovského dôchodku v roku 2024 sa bral do úvahy vymeriavací základ dieťaťa za kalendárny rok 2022. Napríklad, ak ročný vymeriavací základ dieťaťa bol v sume 12 000 eur, tak rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok vo výške 180 EUR. V prípade poukázania 2 % z daní rodičovi pri rovnakej výške zdaniteľného príjmu aj za rok 2025, rodič dostane od svojho dieťaťa len 17,63 eur," vysvetľuje Kyselová.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Podmienky poukázania 2 % z daní rodičom

Za zdaňovacie obdobie 2025 fyzická osoba - daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane svojmu rodičovi (rodičom). Za rodiča daňovníka sa považuje fyzická osoba, ktorá je k 31.12.2025:

  • poberateľom starobného dôchodku,
  • poberateľom invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
  • poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku
  • poberateľom invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Zároveň musí ísť o osobu, ktorá je buď biologickým alebo osvojujúcim rodičom daňovníka, alebo o osobu, ktorej bol daňovník v minulosti zverený do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. V druhom prípade je potrebné k vyhláseniu priložiť kópiu rozhodnutia o zverení do starostlivosti, pokiaľ už nebola predložená v minulosti.

Skutočnosť, že daňovník je vlastným alebo osvojeným dieťaťom tohto rodiča, nie je potrebné preukazovať príslušnému správcovi dane.

Za zaplatenú daň sa pritom považuje daň znížená o daňový bonus na vyživované deti a o daňový bonus na zaplatené úroky. Daňovník sa môže rozhodnúť, či 2 % poukáže jednému rodičovi, alebo každému z nich samostatne – v takom prípade ide o dve samostatné poukázania po 2 %. Minimálna suma, ktorú možno rodičovi poukázať, je 3 eurá (podľa §50aa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Ako poukázať 2 % z daní rodičom

Pri poukázaní 2 % z daní rodičom je dôležitý spôsob ročného vysporiadania dane u fyzickej osoby (daňovníka) za zdaňovanie obdobie – rok 2025.

Fyzická osoba, ktorej bude zo strany zamestnávateľa vykonané ročné účtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukáže 2 % dane prostredníctvom predpísaného tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (vyplnením údajov v III. Oddiele) zverejneného na stránke Finančného riaditeľstva SR. Toto tlačivo je platné aj pre poukázanie 2 % z daní neziskovým organizáciám. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke, kontaktnom mieste alebo elektronicky cez www.slovensko.sk v lehote do 30.04.2026.

Povinnou prílohou k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vydá zamestnancovi na jeho žiadosť najneskôr v lehote do 15.4.2026. Zamestnanec bol povinný požiadať o vydanie tohto potvrdenia prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. V prípade, že rodič je fyzickou osobou, ktorej bol daňovník 

zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného orgánu, povinnou prílohou je aj kópia rozhodnutia príslušného orgánu o tejto skutočnosti, ak ešte nebola predložená správcovi dane.

Ak fyzickej osobe vznikne povinnosť podať Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (daňové priznanie), tak táto fyzická osoba bude poukazovať 2 % z daní rodičom a aj neziskovým organizáciám vyplnením vyhlásenia uvedeného v VIII. Oddiele – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby daňového priznania – typ A alebo XII. Oddiele tlačiva daňového priznania – typ B. Rovnako aj tu platí, že ak rodič je fyzickou osobou, ktorej bol daňovník zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného orgánu, povinnou prílohou je aj kópia rozhodnutia príslušného orgánu o tejto skutočnosti, ak ešte nebola predložená správcovi dane.

V rámci každého vyhlásenia uvedeného v predpísaných tlačivách je fyzická osoba - daňovník povinná vyplniť identifikačné údaje o rodičoch a to rodné číslo rodiča, priezvisko a meno. Ak sa fyzická osoba - daňovník rozhodne nepoukázať 2 % z daní rodičom, tak to vyznačí v príslušnom tlačive.

Podmienka bezdlžnosti daňovníka

Zákonná lehota pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2025 je do 31. marca 2026 (v prípade predĺženia do 30. júna resp. 30. septembra 2026)

Aby daňovník mohol poukázať 2 % z daní rodičom, musí mať zaplatenú daň z podaného daňového priznania. Ak bude mať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad podiel dane nepoukáže. V prípade podania daňového priznania v lehote do 31.03.2026, nemôže od 16.4.2026 byť u daňovníka evidovaný daňový nedoplatok vyšší ako 5 EUR.

Čo sa stane, ak sa zistí chyba alebo nesplnenie podmienok

Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje alebo chýbajú povinné dokumenty, správca dane vyzve daňovníka na opravu. Ak daňovník nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, nárok zaniká. Rovnako zaniká nárok aj v prípade, že rodič nespĺňa zákonné podmienky alebo ak daňovník nesplnil podmienku bezdlžnosti. Správca dane o zániku nároku informuje daňovníka písomne vo forme oznámenia.

Kontrola podmienok a úloha Sociálnej poisťovne

Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % vo forme náhrady za rodičovský dôchodok za rok 2025 bude teda prvýkrát poukázaný zo strany Sociálnej poisťovne v roku 2026.

Finančné riaditeľstvo SR zašle Sociálnej poisťovni zoznam rodičov, ktorým má byť podiel dane poukázaný. Sociálna poisťovňa následne overí, či rodič spĺňa podmienky – najmä či je poberateľom dôchodku a či dovŕšil dôchodkový vek.

Po overení podmienok prevedie Finančné riaditeľstvo podiel zaplatenej dane Sociálnej poisťovni do štyroch mesiacov od uplynutia lehoty na podanie vyhlásenia. Sociálna poisťovňa následne vyplatí sumu rodičovi, spravidla spolu s jeho dôchodkom.

Príklady z praxe

Jana Kyselová pripravila zároveň aj niekoľko konkrétnych príkladov z praxe. 

1. Rodičia žijúci v zahraničí a poberajúci zahraničný dôchodok Môže daňovník poukázať 2 % svojim rodičom, ktorí žijú v zahraničí a sú poberateľmi starobného dôchodku zo zahraničného poistenia?

  • Odpoveď" Ak rodičia daňovníka poberajú len starobný dôchodok zo zahraničného dôchodkového systému, daňovník nemá možnosť im poukázať podiel zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % je možné poukázať iba rodičom, ktorým je vyplácaný dôchodok zo slovenského dôchodkového systému a to bez ohľadu na skutočnosť, že žijú v zahraničí.

2. Rodič poberajúci predčasný starobný dôchodok Môže daňovník poukázať 2 % svojmu rodičovi, ktorý je na predčasnom starobnom dôchodku?

  • Odpoveď: Ak rodič daňovníka poberá predčasný starobný dôchodok, daňovník nemá možnosť mu poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %.

3. Poukázanie 2 % rodičom v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2025 oneskorene. V tomto riadnom daňovom priznaní vypíše vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a poukáže 2 % rodičom. Bude tento podiel zaplatenej dane poukázaný rodičom?

  • Odpoveď: Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.

4. Poukázanie 2 % rodičom v dodatočnom daňovom priznaní Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2025 do 31.3.2026. V tomto riadnom daňovom priznaní nepoukáže 2 % rodičom. Môže podať po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom poukáže 2 % rodičom?

  • Odpoveď:  Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať 2 % rodičom, v podanom dodatočnom daňovom priznaní už nie je možné podiel zaplatenej dane poukázať.

 

Viac o téme: DanePoukázanie daní
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prípravy na veľký hokejový sviatok na Slovensku vrcholia: Dozvedeli sme sa detaily
Prípravy na veľký hokejový sviatok na Slovensku vrcholia: Dozvedeli sme sa detaily
Futbal
Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh
Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh
Prominenti
Medzi všetky významné kúpeľné mestá na Slovensku rozdelíme 6,2 milióna eur, uviedol Tomáš Taraba
Medzi všetky významné kúpeľné mestá na Slovensku rozdelíme 6,2 milióna eur, uviedol Tomáš Taraba
Správy

Domáce správy

Slováci majú možnosť rozhodnúť,
Slováci majú možnosť rozhodnúť, kam pôjdu ich dane: PREHĽAD toho, ako postupovať a čo potrebujete
Domáce
MZVEZ odporúča necestovať do
Ministerstvo zahraničných vecí odporúča necestovať do Ománu: Vyhýbajte sa rizikovým oblastiam
Domáce
Ilustračné foto
Maďarsko odmieta kolektívnu vinu na Slovensku: Výbor varuje pred vyvlastňovaním a diskrimináciou
Domáce
Dôležité upozornenie: Pracovisko evidencie vozidiel v Humennom je do piatka zatvorené, vybavíte sa inde
Dôležité upozornenie: Pracovisko evidencie vozidiel v Humennom je do piatka zatvorené, vybavíte sa inde
Humenné

Zahraničné

Odkaz moderátorky Rity Panahiovej
DESIVÝ ODKAZ moderátorky v priamom prenose po smrti iránskeho vodcu: Hanba ti, zhor v pekle!
Zahraničné
Ilustračné foto
FBI vyšetruje streľbu v Austine: Útočník mohol konať z teroristických motívov po útoku USA na Irán
Zahraničné
V iránskom meste Malib
NAJDESIVEJŠÍ POHĽAD na vojnu! Raketa zasiahla školu v Iráne, bilancia obetí tragédia stúpla na 150
Zahraničné
Ilustračné foto
Paríž bude s Berlínom a Kodaňou spolupracovať v odstrašení: Záujem má aj Varšava
Zahraničné

Prominenti

Kližan odrezaný vo VOJNOU
Kližan odrezaný vo VOJNOU zmietanej oblasti: Rozsiahly útok Iránu... Prosí o POMOC!
Domáci prominenti
Známa Slovenka si kopla
Známa Slovenka si kopla do Baramiho: Už mám dosť, čo tento MAGOR vymýšľa... Ste sprostí, že tomu veríte!
Domáci prominenti
Krásna, obľúbená a... Fíha,
Krásna, obľúbená a... Fíha, veď táto hollywoodska herečka má korene na Slovensku!
Osobnosti
FOTO Dara to na plese
Len svaly, šľachy a kosti! Dara Rolins ukázala vypracovaný zadok aj svalnatý chrbát
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Demencia nie je len
Demencia nie je len o zabúdaní: Ak si na svojich blízkych všimnete TENTO pohyb nohami, zbystrite pozornosť!
Zaujímavosti
Toto robí konzumácia plnotučného
Toto robí konzumácia plnotučného syra s rizikom demencie: Závery z 25-ročnej štúdie
vysetrenie.sk
Keď sa spálňa zmení
Keď sa spálňa zmení na kuchyňu: Nový TREND v hrách pod perinou láka tisíce ľudí, má to však HÁČIK!
Zaujímavosti
HOROR v jasliach! Chcela
HOROR v jasliach! Chcela odísť skôr z práce, tak deťom podávala PREHÁŇADLO: Pravda vyšla najavo až po týždňoch
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom

Šport

Obrovský šok v La Lige! Fanúšikovia Barcelony sa radujú, Real doma nečakane zaváhal
Obrovský šok v La Lige! Fanúšikovia Barcelony sa radujú, Real doma nečakane zaváhal
La Liga
Stopnuté peniaze pre zväz sú späť: Dráma okolo futbalových miliónov má ďalšie pokračovanie
Stopnuté peniaze pre zväz sú späť: Dráma okolo futbalových miliónov má ďalšie pokračovanie
Slovensko
Prípravy na veľký hokejový sviatok na Slovensku vrcholia: Dozvedeli sme sa detaily o organizácii
Prípravy na veľký hokejový sviatok na Slovensku vrcholia: Dozvedeli sme sa detaily o organizácii
MS v hokeji do 18 rokov
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
NHL

Auto-moto

Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Ekonomika
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Novinky
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Domáce
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Zaujímavé pracovné ponuky
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Bezmäsité jedlá
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Rady a tipy

Technológie

USA prvýkrát odpálili novú balistickú strelu PrSM proti Iránu. Operácia Epic Fury odhalila, čo táto zbraň naozaj dokáže
USA prvýkrát odpálili novú balistickú strelu PrSM proti Iránu. Operácia Epic Fury odhalila, čo táto zbraň naozaj dokáže
Armádne technológie
Netflix odštartoval marec silným výberom. Tieto filmy si už môžeš pozrieť a ďalšie pribudnú o pár dní
Netflix odštartoval marec silným výberom. Tieto filmy si už môžeš pozrieť a ďalšie pribudnú o pár dní
Filmy a seriály
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Veda a výskum
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Aplikácie a hry

Bývanie

Ak pestujete rastliny našich babičiek a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Záhradné trendy 2026 sú naozaj rozumné
Ak pestujete rastliny našich babičiek a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Záhradné trendy 2026 sú naozaj rozumné
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky

Pre kutilov

Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najťažšie povahy zverokruhu: Tieto znamenia dávajú partnerom zabrať
Zábava
Najťažšie povahy zverokruhu: Tieto znamenia dávajú partnerom zabrať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci majú možnosť rozhodnúť,
Domáce
Slováci majú možnosť rozhodnúť, kam pôjdu ich dane: PREHĽAD toho, ako postupovať a čo potrebujete
Odkaz moderátorky Rity Panahiovej
Zahraničné
DESIVÝ ODKAZ moderátorky v priamom prenose po smrti iránskeho vodcu: Hanba ti, zhor v pekle!
V iránskom meste Malib
Zahraničné
NAJDESIVEJŠÍ POHĽAD na vojnu! Raketa zasiahla školu v Iráne, bilancia obetí tragédia stúpla na 150
Nešťastie na školskom výlete:
Zahraničné
Nešťastie na školskom výlete: Sandra bojuje o život po páde na snowboarde! Mimoriadne VÁŽNA diagnóza

Ďalšie zo Zoznamu