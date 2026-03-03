Slováci majú možnosť rozhodnúť, kam pôjdu ich dane: PREHĽAD toho, ako postupovať a čo potrebujete

BRATISLAVA - Tak ako každý rok, aj tento majú daňoví poplatníci možnosť rozhodnúť o tom, kam poputuje časť ich zaplatenej dane z príjmov. Ide o mechanizmus, ktorý je vo verejnosti známy ako „poukázanie 2 % z daní“. Pozrite si prehľad o tom, ako systém funguje, kto môže 2 % percentá z daní poukázať a čo na to potrebujete.
Poukázaním 2 % z daní môžu občania priamo podporiť činnosť neziskových organizácií. Od roku 2026 však paltí tiež jedna zmena - fyzické osoby môžu poukázať 2 % z daní priamo aj svojim rodičom. Poukázanie podielu zaplatenej dane svojim rodičom zo strany ich detí prichádza ako náhrada rodičovského dôchodku. To, kto môže o túto formu podpory požiadať, aké podmienky musí splniť daňovník aj rodič, ako má vyzerať vyhlásenie a akým spôsobom bude štát kontrolovať oprávnenosť nároku ukladá presne zákon.
"Pre rodičov – dôchodcov sa mení najmä to, že už nedostanú automatický rodičovský dôchodok a výška finančnej podpory bude závisieť od rozhodnutia ich detí. Suma rodičovského dôchodku môže byť rôzna – podľa výšky dane dieťaťa. Rodičovský dôchodok nie je garantovaný štátom, táto podpora bude závisieť výlučne od rozhodnutia dieťaťa," upozornila Jana Kyselová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton
Poukázanie 2 % z daní navyše nič nestojí, ide o časť dane, ktorú by aj tak odviedli štátu. Deti môžu podporiť jedného alebo oboch rodičov. Pre účely nároku novej formy rodičovského dôchodku deti už nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať.
Fyzická osoba - daňovník tak môže celkovo poukázať až 6 % (resp. 7 %) zo svojich daní (napr. 2 % otcovi, 2 % matke a 2 resp. 3 % neziskovej organizácii. Spomínané 3 % môžu poukázať tí, ktorí v roku 2025 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a vedia to preukázať písomným potvrdením od konkrétnej organizácie. „Finančne si polepšia najmä rodičia detí s vysokými príjmami. Pre účely stanovenia výšky rodičovského dôchodku v roku 2024 sa bral do úvahy vymeriavací základ dieťaťa za kalendárny rok 2022. Napríklad, ak ročný vymeriavací základ dieťaťa bol v sume 12 000 eur, tak rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok vo výške 180 EUR. V prípade poukázania 2 % z daní rodičovi pri rovnakej výške zdaniteľného príjmu aj za rok 2025, rodič dostane od svojho dieťaťa len 17,63 eur," vysvetľuje Kyselová.
Podmienky poukázania 2 % z daní rodičom
Za zdaňovacie obdobie 2025 fyzická osoba - daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane svojmu rodičovi (rodičom). Za rodiča daňovníka sa považuje fyzická osoba, ktorá je k 31.12.2025:
- poberateľom starobného dôchodku,
- poberateľom invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
- poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku
- poberateľom invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.
Zároveň musí ísť o osobu, ktorá je buď biologickým alebo osvojujúcim rodičom daňovníka, alebo o osobu, ktorej bol daňovník v minulosti zverený do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. V druhom prípade je potrebné k vyhláseniu priložiť kópiu rozhodnutia o zverení do starostlivosti, pokiaľ už nebola predložená v minulosti.
Skutočnosť, že daňovník je vlastným alebo osvojeným dieťaťom tohto rodiča, nie je potrebné preukazovať príslušnému správcovi dane.
Za zaplatenú daň sa pritom považuje daň znížená o daňový bonus na vyživované deti a o daňový bonus na zaplatené úroky. Daňovník sa môže rozhodnúť, či 2 % poukáže jednému rodičovi, alebo každému z nich samostatne – v takom prípade ide o dve samostatné poukázania po 2 %. Minimálna suma, ktorú možno rodičovi poukázať, je 3 eurá (podľa §50aa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).
Ako poukázať 2 % z daní rodičom
Pri poukázaní 2 % z daní rodičom je dôležitý spôsob ročného vysporiadania dane u fyzickej osoby (daňovníka) za zdaňovanie obdobie – rok 2025.
Fyzická osoba, ktorej bude zo strany zamestnávateľa vykonané ročné účtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukáže 2 % dane prostredníctvom predpísaného tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (vyplnením údajov v III. Oddiele) zverejneného na stránke Finančného riaditeľstva SR. Toto tlačivo je platné aj pre poukázanie 2 % z daní neziskovým organizáciám. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke, kontaktnom mieste alebo elektronicky cez www.slovensko.sk v lehote do 30.04.2026.
Povinnou prílohou k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ vydá zamestnancovi na jeho žiadosť najneskôr v lehote do 15.4.2026. Zamestnanec bol povinný požiadať o vydanie tohto potvrdenia prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. V prípade, že rodič je fyzickou osobou, ktorej bol daňovník
zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného orgánu, povinnou prílohou je aj kópia rozhodnutia príslušného orgánu o tejto skutočnosti, ak ešte nebola predložená správcovi dane.
Ak fyzickej osobe vznikne povinnosť podať Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (daňové priznanie), tak táto fyzická osoba bude poukazovať 2 % z daní rodičom a aj neziskovým organizáciám vyplnením vyhlásenia uvedeného v VIII. Oddiele – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby daňového priznania – typ A alebo XII. Oddiele tlačiva daňového priznania – typ B. Rovnako aj tu platí, že ak rodič je fyzickou osobou, ktorej bol daňovník zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného orgánu, povinnou prílohou je aj kópia rozhodnutia príslušného orgánu o tejto skutočnosti, ak ešte nebola predložená správcovi dane.
V rámci každého vyhlásenia uvedeného v predpísaných tlačivách je fyzická osoba - daňovník povinná vyplniť identifikačné údaje o rodičoch a to rodné číslo rodiča, priezvisko a meno. Ak sa fyzická osoba - daňovník rozhodne nepoukázať 2 % z daní rodičom, tak to vyznačí v príslušnom tlačive.
Podmienka bezdlžnosti daňovníka
Zákonná lehota pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2025 je do 31. marca 2026 (v prípade predĺženia do 30. júna resp. 30. septembra 2026)
Aby daňovník mohol poukázať 2 % z daní rodičom, musí mať zaplatenú daň z podaného daňového priznania. Ak bude mať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad podiel dane nepoukáže. V prípade podania daňového priznania v lehote do 31.03.2026, nemôže od 16.4.2026 byť u daňovníka evidovaný daňový nedoplatok vyšší ako 5 EUR.
Čo sa stane, ak sa zistí chyba alebo nesplnenie podmienok
Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje alebo chýbajú povinné dokumenty, správca dane vyzve daňovníka na opravu. Ak daňovník nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, nárok zaniká. Rovnako zaniká nárok aj v prípade, že rodič nespĺňa zákonné podmienky alebo ak daňovník nesplnil podmienku bezdlžnosti. Správca dane o zániku nároku informuje daňovníka písomne vo forme oznámenia.
Kontrola podmienok a úloha Sociálnej poisťovne
Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % vo forme náhrady za rodičovský dôchodok za rok 2025 bude teda prvýkrát poukázaný zo strany Sociálnej poisťovne v roku 2026.
Finančné riaditeľstvo SR zašle Sociálnej poisťovni zoznam rodičov, ktorým má byť podiel dane poukázaný. Sociálna poisťovňa následne overí, či rodič spĺňa podmienky – najmä či je poberateľom dôchodku a či dovŕšil dôchodkový vek.
Po overení podmienok prevedie Finančné riaditeľstvo podiel zaplatenej dane Sociálnej poisťovni do štyroch mesiacov od uplynutia lehoty na podanie vyhlásenia. Sociálna poisťovňa následne vyplatí sumu rodičovi, spravidla spolu s jeho dôchodkom.
Príklady z praxe
Jana Kyselová pripravila zároveň aj niekoľko konkrétnych príkladov z praxe.
1. Rodičia žijúci v zahraničí a poberajúci zahraničný dôchodok Môže daňovník poukázať 2 % svojim rodičom, ktorí žijú v zahraničí a sú poberateľmi starobného dôchodku zo zahraničného poistenia?
- Odpoveď" Ak rodičia daňovníka poberajú len starobný dôchodok zo zahraničného dôchodkového systému, daňovník nemá možnosť im poukázať podiel zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % je možné poukázať iba rodičom, ktorým je vyplácaný dôchodok zo slovenského dôchodkového systému a to bez ohľadu na skutočnosť, že žijú v zahraničí.
2. Rodič poberajúci predčasný starobný dôchodok Môže daňovník poukázať 2 % svojmu rodičovi, ktorý je na predčasnom starobnom dôchodku?
- Odpoveď: Ak rodič daňovníka poberá predčasný starobný dôchodok, daňovník nemá možnosť mu poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %.
3. Poukázanie 2 % rodičom v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2025 oneskorene. V tomto riadnom daňovom priznaní vypíše vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a poukáže 2 % rodičom. Bude tento podiel zaplatenej dane poukázaný rodičom?
- Odpoveď: Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.
4. Poukázanie 2 % rodičom v dodatočnom daňovom priznaní Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2025 do 31.3.2026. V tomto riadnom daňovom priznaní nepoukáže 2 % rodičom. Môže podať po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom poukáže 2 % rodičom?
- Odpoveď: Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať 2 % rodičom, v podanom dodatočnom daňovom priznaní už nie je možné podiel zaplatenej dane poukázať.