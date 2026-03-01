Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Stav ropnej núdze a obrovská neistota: Slovákov trápi situácia s palivami! Pripravme sa na zdražovanie

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Stav ropnej núdze, pôžička Slovnaftu od vlády a veľká neistota. Nové informácie o problémoch s ropovodom Družba vystrašil nejedného Slováka a tí sa právom pýtajú na to, aký to bude mať vplyv na bežného spotrebiteľa. Máme očakávať ďalšie zdražovanie po tom, ako sú ceny stabilné a mimoriadne prijateľné? A čo to vlastne znamená, ak vláda vyhlásila ropnú núdzu? Analytici upokojujú situácu a tvrdia, že všetko je inak, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Stalo sa to ešte v stredu 18. februára, kedy vláda uvoľnila Slovnaftu 250-tisíc ton ropy z rezerv a vyhlásila stav ropnej núdze. Išlo o reakciu na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba. Ropovod Družba bol na ukrajinskom území poškodený v dôsledku vojenského konfliktu s Ruskom ešte koncom januára a doteraz neboli dodávky obnovené. Slovnaft môže ropu dovážať okrem Družby aj cez ropovod Adria, ktorý ale doteraz využíval iba na alternatívne dodávky a pokrýval ním spoločne so svojou materskou spoločnosťou MOL len menšiu časť výroby.

Znefunkčnenie dodávok ropy cez ropovod Družba ohrozuje Slovensko a Maďarsko, vyhlásila ministerka Saková

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR informovalo, že ide o historicky prvé vyhlásenie stavu ropnej núdze v SR. Naďalej monitoruje situáciu a je v intenzívnom kontakte s prevádzkovateľom ropovodu, spoločnosťou Transpetrol a ďalšími subjektmi. Zároveň prebiehajú intenzívne rokovania o alternatívnych dodávkach ropy do regiónu. Uvoľnenie ropy zo štátnych rezerv vo výške do 250.000 ton by malo pokryť minimálne jeden mesiac prevádzky Slovnaftu.

Mnohí sa však pýtajú, a to oprávnene, čo to znamená pre bežného Slováka a spotrebiteľa. Analytici upokojujú vášne. Podľa komoditného analytika Borisa Tomčiaka samotné zapožičanie ropy zo štátnych rezerv nie je dôvod pre zvýšenie cien palív. "Ale ceny benzínu a nafty na Slovensku v najbližších dvoch týždňoch vzrastú o približne tri centy na liter. Dôvodom je zdraženie ropy na svetových trhoch a zvýšenie veľkoobchodných marže na celom európskom trhu. Aktuálne je priemerná cena benzínu 1,474 EUR za liter, očakávame zdraženie na 1,5 EUR. U nafty je priemerná cena 1,467 EUR. I u nej očakávame rast približne na 1,5 EUR za liter. Ceny rastú i v okolitých krajinách," upozornil pre Topky.sk. 

Ako dodal, cenu ropy tlačí nahor rekordne vysoká globálna spotreba a neistota ohľadom Iránu. Podľa názoru analytika by vojenský konflikt s USA ovplyvnil nielen produkciu a export Iránu, ale i vývoz z celej oblasti Perzského zálivu. "Každopádne zatiaľ nebola produkcia ropy v regione nijak narušená. Ropa Brent aktuálne stojí 71 USD za barel. na začiatku roku bola cena 62 USD za barel," upozornil. 

Jeho slová potvrdzuje aj analytik J&T banky Stanislav Pánis. Vysvetlil, že cena ropy je tak vysoká pre iránsku rizikovú prémiu vo výške 5 až 6 dolárov, ktorá je do ceny ropy započítaná. "Hoci prebiehajú medzi Spojenými štátmi a Iránom rokovania o jadrovom programe, nateraz nebol dosiahnutý žiadny výsledok. Na druhej, kým obe strane diskutujú, a Omán ako sprostredkovateľ rozhovorov ich označuje za kreatívne a pozitívne, bezprostredná vojenská operácia USA voči Iránu nehrozí. To limituje odraz cien komodity na vyššie úrovne podobne ako dobre zásobený trh s previsom ponuky. Aj preto sa ceny palív na Slovensku prakticky celý február nemenili. Ceny palív na Slovensku budú závisieť naďalej od vývoja na globálnom ropnom trhu a teda najmä do situácie okolo Iránu, odstavená Družba na nateraz nebude mať vplyv," konštatoval Pánis.

Upozornil však na to, že ak príde k eskalácii konfliktu a cena ropy sa zmení, budú sa meniť aj cenovky na slovenských benzínkach a benzínkach okolitých krajín. A to bez ohľadu na to, odkiaľ je ropa dovážaná. "V najbližšom čase nepredpokladáme výrazné zmeny cien palív. Inak povedané, aj benzín aj nafta sa udržia s rezervou pod 1 eurom a 50 centami. Americký útok na Irán však môže spôsobiť prudký odraz cien ropy  a následne aj palív," uzavrel. 

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Najmä, čo sa benzínu týka. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,47 eura za liter a nafty 1,47 eura za liter. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,36 eura, liter benzínu 1,37 eura. Ide tak o rozdiel 11 centov na litri v prípade benzínu a 10 centov v prípade nafty.

 (Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)
 (Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)
V Maďarsku stojí liter benzínu 1,46 eura a liter nafty 1,52 eura. Oproti Slovensku je síce benzín o cent lacnejší, no nafta výrazne drahšia, o 5 centov na litri. 

V Poľsku stojí liter nafty 1,38 eura a liter benzínu 1,42 eura. V porovnaní so Slovensku majú liter benzínu lacnejší o 9 centov, nafta o 5 centov na litri. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,51 eura, teda o 4 centy drahší, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,55 eura, teda o 8 centov viac. 

  Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko
Benzín 1,47 1,37 1,38 1,46 1,51
Nafta 1,47 1,36 1,42 1,52 1,55
LPG 0,68 0,69 0,62 0,83 x
