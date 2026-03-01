Televízny ŠOK uprostred vojny v Iráne: Moderátor sa rozplakal pred kamerami, keď oznamoval smrť vodcu!

TEHERÁN - Irán je po sobote 28. februára 2026 rozmetaný na kusy, a to aj vodcovsky. Nálety Izraela a USA spôsobili navyše smrť ich duchovného vodcu Alího Chameneího. Jeho dom navyše bomby zrovnali so zemou. Vodca zahynul aj s rodinou a správa sa začala rýchlo šíriť. Vo vysielaní miestnej televízie ju priam emočne a psychicky nezvládol samotný moderátor.
Na plač moderátora vo vysielaní televízie upozornil New York Post.
Iránsky moderátor začal čítať oznámenie, no v iste chvíli začal vzlykať. To všetko sa dialo v štátnej televízii, keď oznamoval smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý v sobotu.
Prišiel veľký plač
Netrvalo však dlho a naplno sa rozplakal. "Boh je veľký. Boh je veľký. S hlbokým zármutkom oznamujeme iránskemu národu, že veľký ajatolláh Alího Chameneího, najvyšší vodca islamskej revolúcie, bol dnes umučený pri spoločnom zločineckom útoku Spojených štátov a sionistického režimu," hovoril do kamery moderátor so zlomeným hlasom a čakalo sa, že sa každú chvíľu zrúti.
Okrem neho je na zázname z vysielania počuť plakať aj ďalších prítomných v štúdiu mimo obrazovky.