Arákčí po rozhovoroch v Ženeve: Dohoda s USA je možná len vtedy, ak Washington upustí od prehnaných požiadaviek

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po štvrtkových rokovaniach s Washingtonom v Ženeve v piatok vyhlásil, že Spojené štáty budú musieť upustiť od svojich „prehnaných požiadaviek“, ak chcú dosiahnuť dohodu. Informuje o tom agentúra AFP.
Počas telefonického rozhovoru s najvyšším egyptským diplomatom Badrom Abdalátím Arákčí povedal, že „úspech na tejto ceste si vyžaduje serióznosť a realistický prístup druhej strany, ako aj vyhýbanie sa akýmkoľvek chybným odhadom a prehnaným požiadavkám“. Iránsky minister nešpecifikoval, na aké požiadavky sa odvoláva, ale USA opakovanie zdôraznili, že Irán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán.
Americký prezident Donald Trump počas svojho prejavu o stave Únie v stredu vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty a už teraz vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio zároveň v ten istý deň povedal, že Irán „momentálne neobohacuje urán, ale snaží sa dostať do bodu, kedy to bude môcť robiť“. Dodal, že Teherán „odmieta“ diskutovať o svojom programe balistických rakiet, čo podľa neho predstavuje „veľký problém“.
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo tretie kolo rokovaní o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ich označil za doteraz „najintenzívnejšie“ a uviedol, že dosiahli „dobrý pokrok“. Po technických diskusiách, ktoré sa uskutočnia v pondelok vo Viedni, Arákčí očakáva štvrté kolo rozhovorov. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo uskutočniť skôr ako o týždeň.