HRÔZOSTRAŠNÁ nehoda na R1 pri Nitre! Kamión zrámoval odstavené auto, desivé opisy svedkov

V piatok pred 7:30 h došlo k dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1, približne 100 metrov za výjazdom Nitra-Juh smerom na Bratislavu. Na mieste sa zrazil kamión s osobným autom. Podľa svedkov vyzerala nehoda hrozivo.
"Osobné auto bolo odstavené na krajnici, pán bral výstražný trojuholník, bol asi 20 metrov od svojho auta a zrazu buchot. Stalo sa to tesne po tom, čo sme prešli okolo odstaveného auta, volala som 112," napísala na nitrianskom dopravnom servise na sociálnej sieti svedkyňa Jana. Iní svedkovia uviedli, že nehoda vyzerala hrôzostrašne. "Dúfam, že sú všetci v poriadku. Naozaj to vyzeralo hrozivo," píše jeden z nich. Na miesto boli privolané všetky záchranné zložky. Podľa ďalšieho zo svedkov po náraze vznikla diera v protihlukovej stene.
Zelená vlna STVR informovala, že v dôsledku nehody je jeden pruh blokovaný, vodiči sa na mieste zdržia asi 15 minút.
