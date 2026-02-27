Miliardy pre východné Slovensko: Europoslankyňa Karvašová presadila novú stratégiu a balík investícií

BRUSEL - Konferencia zameraná na pomoc východným regiónom členských krajín EÚ, ktorá sa vo štvrtok (26. 2.) konala na pôde Európskej komisie (EK) v Bruseli, je sľubnou správou aj pre Slovensko a rozvoj jeho východnej časti. Uviedla to poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Ľubica Karvašová (PS), ktorá túto agendu presadzuje aj vo Výbore EP pre regionálny rozvoj.
Na konferencii bol predstavený nástroj EastInvest, ktorý by mal sumou okolo 28 miliárd eur podporiť regióny EÚ hraničiace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, najviac vystavené dosahom vojny na Ukrajine.
Karvašová uviedla, že sú to skvelé správy pre budúcnosť východného Slovenska. „EÚ v rámci novej stratégie vytvára aj obrovské príležitosti pre Košický a Prešovský kraj. Vďaka novému nástroju EastInvest sa nám otvára prístup k balíku investícií v hodnote minimálne 28 miliárd eur. Ide o zdroje, ktoré poskytne najmä Európska investičná banka vo forme výhodnejších úverov, ktoré sú určené pre verejný aj súkromný sektor,“ vysvetlila poslankyňa.
Dodala, že v EP dlhodobo hovorí o tom, že ide o príležitosť spojenú s integráciou Ukrajiny do EÚ pre rozvoj východného Slovenska. „Je to jedna z mojich priorít v rámci rozvoja regiónov vo výbore pre regionálny rozvoj v Európskom parlamente,“ spresnila s dodatkom, že v europarlamente od začiatku mandátu aktívne žiadala EK, aby takéto regióny mali samostatnú stratégiu. Viackrát sa v tejto veci stretla aj s podpredsedom EK pre kohéziu a reformy Raffaelem Fittom.
Jednoduchší prístup k európskym peniazom
„Môj zámer je, aby z takejto stratégie ťažilo východné Slovensko, aby malo ľahší prístup k európskym zdrojom, ľahšie podmienky na využitie zdrojov, na väčšie investície do rozvoja infraštruktúry, do cezhraničných projektov s Ukrajinou, do rozvoja obchodných vzťahov. Som rada, že Európska komisia sa naozaj hýbe týmto smerom,“ odkázala.
Podľa jej slov vo štvrtok v Bruseli nastala „absolútna zhoda“ na tom, že východné regióny sú strategickou prioritou nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj konkurencieschopnosti. Tvrdí, že „teraz je iba na nás, či túto jedinečnú šancu pre rozvoj východného Slovenska využijeme alebo nám znova utečie“.
„Urobím pre to všetko, čo bude v mojich silách. Aj preto som iniciovala misiu Výboru EP pre regionálny rozvoj na východné Slovensko, ktorá sa uskutoční už v máji. Chcem, aby kolegyne a kolegovia z europarlamentu videli na vlastné oči, prečo je táto stratégia na zintenzívnenie podpory východných regiónov EÚ pre Slovensko taká dôležitá a aby pochopili, že tu nejde len o bezpečnosť, ale aj o prosperujúcu budúcnosť a kvalitný život ľudí v regiónoch,“ vysvetlila.