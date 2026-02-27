Podozrenie z manipulácie miliónovej výzvy: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie na MIRRI

BRATISLAVA - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva trestné oznámenie pre podozrenia v súvislosti s vyhodnoteniami projektov v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie číslo 2. Ako v piatok informoval poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS) výzva s celkovou alokáciou 58 miliónov eur s financovaním z plánu obnovy bola vyhlásená v auguste 2025.
„Celý proces pri vyhodnocovaní tejto výzvy mohol byť zmanipulovaný a je veľmi netransparentný,“ povedal Hargaš, pričom sa odvolal na informácie z verejnej správy. Konkrétne podozrenia podľa neho boli, že niektorí odborní hodnotitelia projektov nemali požadované skúsenosti na hodnotenie takýchto komplexných IT projektov.
„Niektorí hodnotitelia mohli mať priamy konflikt záujmov. Malo ísť o to, že niektorí hodnotitelia pôsobili vo firmách, ktoré pripravovali projekty do tejto výzvy. Hodnotili vlastne vlastnú robotu,“ priblížil Hargaš s tým, že to je absolútne netransparentné.
Chýbajúca príručka pre odborných hodnotiteľov
Ako ďalšie podozrenie uviedol, že podľa podmienok výzvy hodnotitelia mali hodnotiť projekty podľa príručky pre hodnotiteľov. „Táto príručka im nikdy nebola doručená a až spätne sa vyrábala na MIRRI, keď si uvedomili, že majú problém,“ pokračoval. Hodnotitelia tiež museli absolvovať odborné školenie, no podľa informácií poslanca hodnotili aj takí, ktorí neboli zaškolení.
Podozrenie je podľa Hargaša aj o tom, že v nejakom momente si vedenie ministerstva vypýtalo od príslušnej generálnej riaditeľky sekcie zoznam odborných hodnotiteľov. Poslanec uviedol, že to ministra absolútne nemá čo zaujímať. „On nie je procesne zapojený do tohto vyhodnocovania. Jediný dôvod, prečo by ho to malo zaujímať, je, že chce ovplyvňovať proces hodnotenia,“ podotkol. Hargaš vymenoval viaceré firmy, ktoré majú po vyhodnotení projektov na základe uvedenej výzvy získať dotácie. Niektoré z nich podľa neho mali pred vyhlásením výzvy symbolické alebo minimálne tržby, prípadne nemajú webovú stránku.