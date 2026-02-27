Slovák (47) si myslel, že unikol spravodlivosti: Veľká medzinárodná spolupráca, polícia ho DOLAPILA v Holandsku

BRATISLAVA/BLEISWIJK - Neukryl sa, aj keď sa snažil. Policajní pátrači vypátrali 47‑ročného Slováka hľadaného za týranie blízkej osoby v holandskom meste Bleiswijk. Muž, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz a ktorý si má odpykať trest 9 rokov a 8 mesiacov, bol zadržaný vďaka informáciám od slovenských policajtov. Prebieha proces jeho vydania späť na Slovensko.
Slovenskí policajní pátrači v spolupráci s holandskými kolegami zadržali 47‑ročného muža, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Muž sa ukrýval v meste Bleiswijk na západe Holandska, kde ho polícia lokalizovala na základe informácií získaných pátračmi z Okresného riaditeľstva PZ v Žiari nad Hronom a Oddelenia cieľového pátrania Prezídia PZ.
Hľadaný Slovák si má za spáchaný skutok odpykať trest odňatia slobody v trvaní 9 rokov a 8 mesiacov. Podľa polície sa muž snažil skrývať, no vďaka presným informáciám od slovenských pátračov ho holandské zložky dokázali rýchlo vypátrať a zadržať. "Aktuálne prebieha proces vydania osoby na Slovensko," informuje polícia.