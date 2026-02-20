Nemecký kancelár Merz odcestuje na návštevu Číny: Termín navrhla čínska strana

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz budúci týždeň navštívi spolu s podnikateľskou delegácio Čínu a stretne sa s premiérom Li Čchiangom a prezidentom Si Ťin-pchingom. V piatok to oznámil hovorca Merza Sebastian Hille, informuje agentúra AFP.
Na prvú oficiálnu návštevu Číny od vlaňajšieho nástupu do funkcie kancelára odcestuje Merz v utorok. „Kancelára privíta v Pekingu v stredu s vojenskými vyznamenaniami premiér Li Čchiang... V neskorých popoludňajších hodinách sa kancelár stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na rokovaniach a večeri,“ potvrdil v piatok na tlačovej konferencii hovorca kancelára.
„Tento termín navrhla čínska strana... Považujeme túto ponuku na návštevu hneď na začiatku roka za dobré znamenie,“ povedal Hille. Podľa jeho slov bude nemecký kancelár v Číne rokovať o bilaterálnych vzťahoch, hospodárstve a bezpečnosti. Merz navštívi aj Zakázané mesto v Pekingu, továrne čínskej robotickej firmy Unitree, nemeckej automobilky Mercedes-Benz a výrobcu turbín Siemens Energy, dodal Hille.