Slovenka si našla na aute ODKAZ, ktorý jej vyrazil dych: PÁR VIET za stieračom zmenilo všetko! TOTO ešte niekto robí?

BRATISLAVA - Stačila chvíľa nepozornosti na parkovisku a z bežného dňa sa stal nepríjemný zážitok. To, čo však nasledovalo, mnohým ľuďom vrátilo vieru v to, že slušnosť a odvaha zasiahnuť ešte nevymizli.
Celý príbeh sa začal nenápadným príspevkom v jednej z facebookových skupín. Júlia v ňom opísala, čo sa jej stalo pred nemocnicou na Antolskej ulici v Bratislave. Po návrate k zaparkovanému autu si všimla poškodené dvere. To najdôležitejšie však nebolo samotné poškodenie, ale lístok, ktorý našla za stieračom.
„Chcela by som sa veľmi poďakovať niekomu, kto mi dnes nechal odkaz za stieračom na parkovisku pred nemocnicou na Antolskej. Vďaka vám a za pomoci polície sa vinník našiel a všetko sa vybavilo k spokojnosti. Zo srdca ďakujem,“ napísala vo svojom statuse.
Zachoval sa správne
Neznámy svedok na papier stručne zaznamenal, že približne o 9:30 videl, ako do jej auta narazilo iné vozidlo. Vodič podľa jeho slov vystúpil, očistil si nárazník a následne preparkoval o šesť až osem miest ďalej. Autor odkazu pripojil aj evidenčné číslo auta a poznámku, že mu to „nedalo“ len tak odísť.
Kľúčové informácie
Práve tieto informácie boli kľúčové. Júlia sa obrátila na políciu a vďaka presnému popisu sa podarilo vodiča rýchlo dohľadať. Situácia sa tak vyriešila bez zbytočných prieťahov. Na jej príspevok následne upozornil aj portál Bratislavak a v diskusii sa ozvali stovky ľudí. Mnohí ocenili odvahu a zodpovednosť svedka, ktorý si dal námahu napísať lístok. Objavili sa aj názory, že vodič, ktorý z miesta nehody odišiel, by mal niesť následky.
Viacerí diskutujúci sa podelili o podobné skúsenosti – niektorí sami nechali poškodeným lístok so ŠPZ vinníka, iným takýto odkaz pomohol vyriešiť škodu a ušetriť stovky eur. Hoci sa našli aj skeptickejšie hlasy, väčšina sa zhodla, že odísť bez riešenia situácie nie je správne. Príbeh z Antolskej tak pripomína, že aj malý skutok môže mať veľký význam. Niekedy stačí pár viet napísaných perom, aby sa veci pohli správnym smerom.