Hágerová o traumách z detstva, tomuto sa vo výchove vyhýba: Veľa detí by chcelo mamu ako je ona!

BRATISLAVA - Moderátorka Diana Hágerová patrí medzi ženy, ktoré si materstvo užívajú naplno. Dvojnásobná mama, ktorá s partnerom Romanom Juraškom vychováva dcérku Izabelku a syna Tristana otvorene prehovorila o výchove detí aj o tom, akým chybám sa snažia ako rodičia vyhnúť.
Diana Hágerová so svojím partnerom Romanom Juraškom tvoria stabilný pár a pri výchove idú rovnakou cestou. Spoločne sa však snažia vyhýbať zastaraným vzorcom, ktoré si mnohí pamätajú z detstva. „To sú tie štandardné veci, ako sa chlapcom hovorilo, že neplač, že chlapci neplačú. A je to veľmi nedobré z psychologického hľadiska, pretože v tom dieťati potláčajú jeho emóciu,“ vysvetlila Diana. Hoci sa snaží byť trpezlivou a citlivou mamou, priznáva, že aj ona má občas pochybnosti, či robí všetko správne. Napriek tomu sa jej nedávno dostalo krásneho uistenia od dcérky Izabelky, ktoré by chcela počuť každá mama!