Rubio je na Slovensku: FOTO Gesto po pristátí! Stretol sa s Pellegrinim a Ficom, TOTO majú preberať

BRATISLAVA - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pristál na bratislavskom letisku. Privítal ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Aktualizované 12:26 Amerického ministra diplomacie Rubia na Úrade vlády SR vítal premiér Robert Fico.
Rubia vítal Blanár, hneď si to namieril za Pellegrinim
"Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Blanár privítal svojho amerického partnera na bratislavskom letisku, odkiaľ spoločne pokračujú na rokovania s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a následne s predsedom vlády SR Robertom Ficom," informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
V prezidentskom paláci sa Rubio pred poludním stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim.
Predmetom rokovaní má byť podľa jeho slov najmä rozvíjanie bilaterálnej spolupráce na civilnom jadrovom programe. „Budeme diskutovať aj o diverzifikácii energetických zdrojov, o všetkom, čo sa týka RePower. Aké sú to výzvy pre SR a čo môžeme spoločne so Spojenými štátmi americkými v tejto veci urobiť. Ale určite sa dotkneme aj geopolitických tém, predovšetkým to je vojna na Ukrajine, kde sa určite budeme zaujímať o aktuálny vývoj mierových rokovaní,“ povedal minister na tlačovom brífingu pred príletom Rubia na Slovensko.
Americký minister zahraničných vecí pricestoval na Slovensko na pozvanie Blanára. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Šéf americkej diplomacie sa cez víkend zúčastnil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.