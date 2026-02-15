Čisté šialenstvo alebo krásna tradícia? Američanka dala dcéram IDENTICKÉ MENÁ, internet ju nešetrí! CHAOS je slabé slovo

USA - Američanka Mary Heffernanová vyvolala na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Všetky svoje dcéry pomenovala rovnako – Mary. Tvrdí však, že v rodine to nespôsobuje žiadny chaos a tradícia je pre ňu dôležitejšia než kritika okolia.
Dať štyrom deťom identické krstné meno? Pre mnohých nepredstaviteľné. Pre Mary Heffernanovú (47) z kalifornského Fort Jones je to však prirodzené rozhodnutie, za ktorým si pevne stojí. Spolu s manželom Brianom pomenovali všetky svoje dcéry menom Mary. Dôvodom je rodinná tradícia a silné katolícke korene. „Úprimne, nikdy sme nerozmýšľali nad tým, že by sme mohli mať samé dievčatá. Ale keď sme s tým začali, už nebolo cesty späť,“ napísala Mary v príspevku, ktorý sa stal virálnym.
Podľa nej má rodina na oboch stranách dlhú históriu silných katolíckych žien s menom Mary. Keď sa im narodila prvá dcéra, pomenovať ju takto vraj bolo úplne prirodzené – ako pocta jednej zo starých mám. Pri druhej dcére chceli rovnakým spôsobom uctiť ďalšiu babičku. A potom už cítili, že musia v tradícii pokračovať.
Symbolicky pomenovali aj svoj majetok
„Nemohli sme mať Mary, Mary a potom Sally. V tom momente sme sa rozhodli, že pri tom zostaneme,“ priznala pre Daily Mail. Rodina žije na farme, kde pracujú ako rančeri. Svoj majetok dokonca pomenovali symbolicky – „Five Marys“ (Päť Mary), keďže pod jednou strechou žije mama a jej štyri dcéry s rovnakým menom.
Na internete sa okamžite objavili otázky, ako v domácnosti fungujú bez zmätku. „Predstavte si, že zavoláte jedno dieťa a zrazu sa vám v obývačke zídu všetky,“ napísal jeden z komentujúcich. Iná mama s humorom poznamenala, že jej by stačilo, keby ju poslúchalo aspoň jedno dieťa. Mary však kritiku berie s nadhľadom. „Internet má vždy svoj názor. Netrávim čas tým, že by som sa tým trápila. Ak niečo, aspoň si nás ľudia zapamätajú,“ povedala pre médiá. Zdôrazňuje, že jej rodina nepotrebuje súhlas zvonku. „Dievčatá svoje meno milujú – a to je to podstatné.“
Pomáhajú im prezývky
Aby sa predišlo nedorozumeniam, každá z dcér používa prezývku. Najstaršia MaryFrances si hovorí Francie, MaryMarjorie vystupuje ako Maisie, MaryJane ako JJ a najmladšia MaryTeresa ako Tessa. „V bežnom živote je to zriedkavo mätúce. Vlastne iba vtedy, keď ako rodina prechádzame kontrolou na letisku,“ žartuje Heffernanová. Podľa nej sa meno Mary postupne stalo „niťou“, ktorá rodinu spája a posilňuje ich spoločnú identitu. „Mary je silné meno. Pre mňa symbolizuje pokoru, vyrovnanosť a silu. Je to meno, ktoré pretrvalo generácie a predstavuje pevný základ našej rodiny,“ vysvetľuje.
Svadobný škandál, aký nemá obdobu: Nevesta prichytila ŽENÍCHA s vlastnou MATKOU! Ona ho dojčila?!
Niektorí kritici upozorňujú, že rovnaké meno by mohlo negatívne ovplyvniť individualitu dievčat. Mary to však odmieta. „Každá z nich má silnú osobnosť a úplne odlišný charakter. Spoločné meno ich nedefinuje – skôr ich ukotvuje v rodinnej tradícii.“ A hoci jej rozhodnutie rozdeľuje verejnosť, ona sama má jasno: tradícia a hodnoty, ktoré chce svojim dcéram odovzdať, sú pre ňu dôležitejšie než pochybnosti okolia.