Minister školstva obhajuje ePrihlášku: Systém je podľa neho úspešný a férovejší pre deti

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje nový systém ePrihlášky za úspešný a férovejší pre deti. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Skonštatoval tiež, že evidujú nahlásené technické chyby a pracujú na ich odstránení.
Pri podávaní prihlášok na stredné školy je podľa ministra školstva v drvivej väčšine využívaný nový systém ePrihlášky. „Prináša väčšiu férovosť pre deti, že sa dostanú na tie školy, ktoré majú vysnívané, na ktoré sa chcú dostať. Ten súčasný systém, tak ako ho máme, naozaj spôsoboval, že deti sa nedostávali, že si to chodili vybavovať, že museli byť závislí na odvolacích konaniach, že nevedeli, ako to celé bude vyzerať,“ povedal Drucker.
Nový systém podľa ministra prináša i ďalšie možnosti do budúcnosti. Systém tiež po novom disponuje reálnymi informáciami o odboroch na jednotlivých stredných školách. „Počty konkrétnych odborov konkrétnych škôl sa prvýkrát v histórii dostávajú centrálne až k systému prihlasovania sa na ne,“ doplnil minister.
archívne video
V systéme ePrihlášky podľa Druckera evidujú aj technické chyby. Systém sa podľa jeho slov pripravoval dva roky, vlani bol v prvotnej testovacej prevádzke a realizované boli aj záťažové testy. Skonštatoval však, že nie všetky veci sa dajú odhaliť na pokusných dátach a niektoré údaje, ktoré sa mali do systému dostať, sa tam nedostali.
„Tento systém je prvýkrát vytvorený tak, aby nepýtal od ľudí údaje, ktoré už niekedy v živote štát získal a mal by ich mať. Napríklad o adresách, o bydliskách. Ak nebola dobre uvedená adresa, tak sme ju načítali z tých centrálnych systémov takú, ako ju mali uvedenú. Áno, sú tam aj technické chyby, drvivú väčšinu chýb vyriešime,“ povedal Drucker.