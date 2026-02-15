V mrazničke našli telá dvoch bábätiek! Matka sa priznala k desivému činu

PARÍŽ - Na východe Francúzska došlo k šokujúcemu prípadu. V rodinnom dome objavili telá dvoch novorodencov uložené v mrazničke. Päťdesiatročnú matku polícia následne zadržala a žena sa k činu priznala.
Podľa vyjadrenia prokuratúry žena priznala, že po pôrodoch v rokoch 2011 a 2018 obe deti uložila do mrazničky vo svojom dome v Haute-Saône. Tvrdila, že tehotenstvá tajila pred rodinou aj priateľmi a deti porodila potajomky doma, píšu noviny Mirror. Priznala sa, že deti zmrazila mesiac po narodení.
Prípad sa začal odhaľovať v utorok, keď jeden z členov rodiny náhodne našiel telo jedného z bábätiek v mrazničke a privolal políciu. Po príchode na miesto činu policajti objavili aj telo druhého novorodenca. Podozrenie rýchlo padlo na matku, ktorá dom opustila bez varovania ešte v decembri. V dome zanechala päť svojich detí a otca štyroch z nich, pričom sa už nevrátila. Polícia ju zadržala nasledujúci deň na predmestí Paríža.
Nález otrasol aj miestnou komunitou. Starosta obce uviedol, že obyvatelia sú z udalosti šokovaní a bez slov. Rodina v obci žila približne dvadsať rokov, no podľa dostupných informácií tam nepracovala. Povedal, že žena a jej partner žili v meste približne dve desaťročia. "Sú to ľudia, ktorí na seba nepútavajú pozornosť," dodal.