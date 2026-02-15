Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Smrtiaci požiar výškovej budovy v Berlíne: Zraneniam podľahli ďalšie obete

Výšková budova po požiare v Berlíne
Výšková budova po požiare v Berlíne (Zdroj: X/Berliner Morgenpost)
TASR

BERLÍN - Požiar výškovej budovy v nemeckej metropole Berlín má ďalšie dve obete - zraneniam podľahla aj 26-ročná žena a jej päťročný syn. Deväťmesačné dieťa ženy zahynulo už krátko po požiari, ku ktorému došlo v stredu večer, informuje správa agentúry DPA a denníka Bild.

Podľa polície zomrela 26-ročná žena v sobotu v nemocnici na následky zranení, ktoré utrpela pri požiari z 11. februára. Jej päťročný syn podľahol svojim ťažkým zraneniam už v piatok popoludní. „Oboch museli po požiari oživovať, previezli ich do nemocnice a ošetrovali na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa berlínskej polície.

Požiar zachvátil výškovú budovu vo štvrti Friedrichsfelde vo východoberlínskej mestskej časti Lichtenberg. Z dostupných fotografií vyplýva, že horieť začalo v jednom z bytov na štvrtom poschodí. Hasiči neskôr spresnili, že v byte sa nachádzalo nezvyčajne veľa nábytku, čo malo za následok rýchle šírenie ohňa. Celá budova bola pri požiari silno zadymená. V dome bolo v čase vypuknutia požiaru asi 60 ľudí. Niektorí sa dostali do bezpečia vlastnými silami, iných evakuovali hasiči.

Ako napísal denník Bild, päť ľudí potrebovalo okamžitú lekársku pomoc. Traja z nich - dve deti a jeden dospelý - utrpeli život ohrozujúce zranenia a museli byť na mieste resuscitovaní a následne prevezení do nemocnice. Jedno z detí neskôr večer podľahlo zraneniam. Hasiči medzičasom požiar zlikvidovali. Neobývateľných je momentálne 20 bytov: niektoré nemajú elektrinu ani vodu, iné sú veľmi zadymené.

