STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave: Bizarný zásah na Valentína, FOTO toto ste ešte nevideli!

KALUŽA - Bizarný incident sa odohral v sobotu (14. 2.) večer na Zemplínskej Šírave. Jeden z návštevníkov sa rozhodol otestovať pevnosť móla. Jeho časť sa však ulomila a skončil na vodnej hladine.
Sobotný večer na Zemplínskej Šírave sa pre jedného z hostí jedného z miestneho hotelov skončil priam bizarne. Podľa informácií košickej krajskej polície sa muž rozhodol „otestovať pevnosť móla“. Mólo však jeho odvahu neocenilo – časť sa ulomila a dobrodruh skončil priamo na vodnej hladine.
Na miesto okamžite vyrazili policajti z OO PZ Vinné aj hasiči. „Záchranné zložky zvažovali najbezpečnejší spôsob, ako sa k mužovi dostať,“ uviedla polícia v príspevku. Kombinácia vody, alkoholu a odvážnych nápadov sa opäť ukázala ako nie práve ideálna. Polícia preto pripomenula, aby ľudia mysleli na svoju bezpečnosť – aj na bezpečnosť tých, ktorí ich potom musia zachraňovať.
Dobrodružstvo však napokon dopadlo dobre. „Dobrodruh bol z vodnej hladiny úspešne zachránený,“ dodala neskôr polícia.