AKTUÁLNE Vážna nehoda pri Nitre! Vodiči hlásia HROMADNÚ zrážku, na miesto smerujú všetky záchranné zložky

(Zdroj: Topky)
IVANKA PRI NITRE - V Ivanke pri Nitre došlo k zrážke viacerých vozidiel na hlavnom cestnom ťahu. Jeden pruh je blokovaný a premávku na mieste riadi polícia. Na miesto smerujú všetky záchranné zložky.
V obci Ivanka pri Nitre v okrese Nitra sa na hlavnom ťahu zrazilo viacero vozidiel. Informoval o tom dopravný servis Zelená vlna STVR. Blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia.
Svedkovia videli na miesto nehody smerovať dve hasičské autá, hasičskú sanitku a sanitku rýchlej zdravotnej pomoci.
Správu budeme aktualizovať.