MIMORIADNY ONLINE Hrôza na Ukrajine: Ruský útok zasiahol pôrodnicu! Hlásia zranených

KYJEV - Ruská armáda v nedeľu pri svojom útoku na mesto Záporožie v stredovýchodnej časti Ukrajiny zasiahla miestnu pôrodnicu. Zranených bolo pritom najmenej šesť ľudí. Na platforme Telegram to uviedol vedúci oblastnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Ruské vedenie sa k tomuto útoku zatiaľ nevyjadrilo. Informovali o tom agentúra AFP a britská stanica BBC.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
13:21 Fedorov zverejnil zábery zničených miestností určených na lekárske vyšetrenia, ktoré poškodil výbuch. Vidno na nich rozbité okná, zničený nábytok a množstvo trosiek na podlahe. Podľa jeho slov boli medzi zranenými aj dve ženy, ktoré sa v čase útoku podrobovali lekárskym vyšetreniam. Fedorov zverejnil aj video zachytávajúce exteriér budovy s poškodenou tehlovou fasádou, pričom z jedného z rozbitých okien stúpa sivý dym.
12:45 Ukrajina sa v nedeľu poďakovala americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.
„Prvé opatrenia už prinášajú výsledky (...). Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a naozajstným priateľom ukrajinského ľudu,“ uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov, ktorý reagoval na vyjadrenie Elona Muska.Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú. „Dajte nám vedieť, ak budú potrebné ďalšie kroky,“ dodal Musk.
12:09 Ďalšie kolo rokovaní medzi vyslancami Ruska, Ukrajiny a USA o zastavení vojny na Ukrajine bude 4. a 5. februára v Abú Zabí. V príspevku na sieti X to v nedeľu oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa Zelenského je Ukrajina pripravená na vecnú diskusiu a má záujem na tom, aby ju výsledok rokovaní priblížil k skutočnému a dôstojnému ukončeniu vojny. Na záver svojho príspevku sa Zelenskyj opäť poďakoval všetkým, ktorí Ukrajine pomáhajú v jej úsilí o ukončenie vojny.
9:43 Pri ruskom dronovom útoku v meste Dnipro v strednej časti Ukrajiny prišli v noci na nedeľu o život dvaja civilisti - muž a žena. S odvolaním sa na vedúceho regionálnej vojenskej správy Olexandra Ganžu o tom informovala agentúra AFP. Ganža dodal, že útok spôsobil požiar, jeden dom zničil a dva ďalšie poškodil. Ruským dronovým útokom čelilo v noci na nedeľu aj okolie profrontového mesta Nikopol, kde boli poškodené dva bytové a štyri rodinné domy, hospodárska budova, kaviareň a niekoľko obchodov.
9:19 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 1. februáru podľa ozbrojených síl Ukrajiny. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
7:20 Médiá identifikovali viac ako 168 000 ruských vojakov zabitých na Ukrajine. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
Rozhovory sa po dlhšej prestávke obnovili
Rozhovory v Spojených arabských emirátoch (SAE) sa po dlhšej prestávke obnovili minulý víkend aj za účasti delegácie USA, v ktorej boli vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu oznámil, že Witkoff a Kushner sa na najbližšej schôdzke v Emirátoch nezúčastnia. „Ukrajina je pripravená rokovať vo všetkých formátoch. Dôležité je, aby rokovania priniesli výsledky a aby sa skutočne uskutočnili. Počítame so stretnutiami v budúcom týždni a pripravujeme sa na ne,“ povedal v sobotu ukrajinský prezident.
Jeho vyjadrenie podľa agentúry AFP naznačuje, že nedeľňajšia schôdzka v Abú Zabí bola odložená. Zelenskyj totiž už skôr upozorňoval, že jej termín a miesto sa ešte môžu zmeniť vzhľadom na vývoj medzi USA a Iránom. Zdroj agentúry TASS však v sobotu povedal, že plánované stretnutie zrušené nebolo. Zelenskyj v piatok zrejme v reakcii na oznámenie Rubia zdôraznil, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité, aby boli na rokovaniach prítomní všetci, s ktorými sa vopred dohodli.
Trump je presvedčený, že dohoda je blízko
S Witkoffom a Kushnerom v sobotu v Miami rokoval osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Obe strany označili schôdzku za konštruktívnu a produktívnu. „Táto schôdzka je pre nás povzbudením, že Rusko pracuje na zabezpečení mieru na Ukrajine, a sme vďační za rozhodné vedenie amerického prezidenta pri hľadaní trvalého a udržateľného mieru,“ napísal po stretnutí Witkoff na sieti X.
Trump v piatok vyjadril presvedčenie, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je blízko. Kyjevu a Moskve sa ale zatiaľ nepodarilo dospieť ku kompromisu v otázke územia, čo potvrdil aj Zelenskyj. Kľúčovým sporným bodom v mierových rokovaniach je požiadavka Ruska, aby Kyjev stiahol svoje jednotky z východoukrajinského regiónu Donbas, kde ležia aj Donecká a Luhanská oblasť. Moskva si nárokuje celú Doneckú oblasť, hoci má pod kontrolou takmer 80 percent jej územia. Susedná Luhanská oblasť je takmer úplne pod kontrolou ruských vojsk. Kyjev sa týchto území odmieta vzdať. Zelenskyj trvá na tom, že územné otázky môže vyriešiť len osobné stretnutie s Putinom.