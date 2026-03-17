Varovanie Tuska: Poľsku hrozí odchod z EÚ! TIETO krajiny chcú Úniu zničiť

Donald Tusk
Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)
VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že odchod Poľska z Európskej únie už nie je len teoretická debata. Podľa neho ide o reálnu politickú hrozbu.

Poľský premiér Donald Tusk varoval, že scenár odchodu Poľska z Európskej únie už nemožno považovať za okrajovú politickú úvahu. Podľa neho sa z neho stáva skutočná hrozba, ktorú presadzujú niektoré nacionalistické a krajne pravicové politické sily.

Tusk to napísal v príspevku na sociálnej sieti X, kde obvinil prezidenta Karola Nawrockého a časť opozície, že krajinu smerujú k možnému vystúpeniu z európskeho bloku.

Poľský premiér tvrdí, že myšlienku odchodu z Európskej únie podporujú najmä politické sily združené okolo krajne pravicovej koalície Konfederácia a veľká časť poslancov nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

„Polexit je dnes reálna hrozba! Konfederácia aj väčšina strany PiS to chcú. Nawrocki je ich patrónom. Rusko, americké hnutie MAGA a európska pravica vedená Viktorom Orbánom chcú Európsku úniu zničiť. Pre Poľsko by to bola katastrofa. Urobím všetko pre to, aby som ich zastavil,“ napísal Tusk.

Premiérovo varovanie prišlo krátko po rozhodnutí prezidenta Karola Nawrockého, ktorý vo štvrtok vetoval zákon umožňujúci Poľsku využiť 43,7 miliardy eur z európskeho obranného úverového programu s výhodnými úrokmi.

Tuskov kabinet však nemá v parlamente dostatok hlasov na to, aby prezidentovo veto prelomil. Situácia tak zvyšuje neistotu okolo financovania plánovaného posilňovania armády.

Poľsko pritom plánuje tento rok zvýšiť obranné výdavky až na takmer päť percent hrubého domáceho produktu, uvádza portál Politico.

Tusk zároveň varoval, že prezidentovo rozhodnutie môže oslabiť pozíciu Poľska v rámci Európskej únie.

Diskusiu o možnom odchode krajiny z európskeho bloku nedávno oživil aj komentár bývalého ministra pre európske záležitosti zo strany PiS Konrada Szymańského.

Ten v novinovom texte napísal, že poľská nacionalistická pravica sa vydáva na „cestu smerujúcu k Polexitu“, pričom pripomenul politický vývoj, ktorý viedol k britskému referendu o vystúpení z EÚ v roku 2016.

Napriek rastúcej politickej debate však verejná podpora vystúpenia Poľska z Európskej únie zostáva relatívne nízka.

Podľa nedávnych prieskumov si väčšina obyvateľov stále želá zostať súčasťou EÚ. Podpora odchodu však už podľa analytikov nie je úplne marginálna, čo naznačuje, že otázka možného Polexitu sa postupne dostáva do širšej verejnej diskusie.

