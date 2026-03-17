Vlado Kobielsky priznal, čo ho na Let's Dance vytáča: Toto neznášam!

BRATISLAVA - Do rovnakej rieky vstúpil po deviatich rokoch! Herec Vlado Kobielsky opäť obul tanečné topánky a vracia sa na parket Let's Dance. Hoci šou v minulosti vyhral, dnes priznáva, že latka sa posunula do nečakaných výšin. Napriek tomu to má však namierené priamo do finále!
Vlado Kobielsky patrí k nezabudnuteľným víťazom tanečnej šou, no návrat medzi elitu preňho znamená poriadnu drinu. Herec vtipne priznal, že jeho okolie prijalo správu o návrate s nadšením. „Veľmi sa potešili, že som sa rozhodol roztancovať svoje pomerne historické telo a fandia mi, čo iné im zostáva,“ prezradil s úsmevom na tvári pre Topky.sk.
Hoci by si niekto mohol myslieť, že od svojho víťazstva tancoval pravidelne, opak je pravdou. „Keď som vyhral Let's Dance, topánky som hodil do skrine a po deviatich rokoch som ich vybral. Teraz som dostal nové topánky a skúšame nové variácie. Aj celá tá latka sa posunula niekde inde. To znamená, že my na sebe musíme neuveriteľne makať, aby sme stíhali tieto nové trendy,“ vysvetlil herec, ktorý v minulosti tancoval aj v predstavení Tanciareň či v šou Showdance.
Herec má pred sebou jasný cieľ, veď asi každý tanečný pár by sa rád pretancoval až do finále! „Nemôžem byť skromný! Budeme dovtedy, kým naše tance budú baviť divákov. Dovtedy budeme, kým nás tam podržia,“ hovorí otvorene s tým, že na parkete je dôležitá aj istá dávka sebavedomia. „Človek musí mať istý nadhľad, aby dokázal vystúpiť pred 1500 ľudí a aj ľudí, ktorí sa celý život venujú len tomu tancu. Ja musím mať aj istú drzosť!“
Práve táto odvaha a chuť riskovať sú motory, ktoré ho v špeciálnom ročníku ženú vpred. Vlado totiž veľmi dobre vie, že deväť rokov staré vavríny mu dnes víťazstvo nezaistia. A ako prezradil, od poslednej šou sa toho aj uňho veľa zmenilo. Herec vyšiel s pravdou von, toto ho doslova vytáča!
