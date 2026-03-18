Richard Raši vo štvrtok navštívi krajanov v rumunskom Nadlaku

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši vo štvrtok (19. 3.) navštívi krajanov v rumunskom Nadlaku. Cieľom jeho pracovnej cesty je podpora slovenskej komunity a upevnenie vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Absolvuje stretnutia s predstaviteľmi miestnej samosprávy, cirkvi, školstva a krajanských organizácií. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
„Mojím cieľom je poďakovať im za to, že už takmer dvesto rokov uchovávajú slovenské povedomie a jazyk, a uistiť ich, že podpora ich škôl, spolkov a kultúrneho dedičstva zostáva našou spoločnou zodpovednosťou aj do budúcnosti,“ uviedol Raši.
Jeho program zahŕňa predovšetkým pracovné stretnutia s predstaviteľmi miestnej samosprávy a zástupcami Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku (DZSR), miestnej cirkvi, ale aj pedagógmi a predstaviteľmi kultúrneho života. „Do Rumunska odchádzam s cieľom povzbudiť Demokratický zväz Slovákov v ich činnosti. Udržiavanie slovenského jazyka a povedomia totiž nielen obohacuje samotné Rumunsko, ale vytvára ten najpevnejší ‚živý most‘ medzi našimi krajinami,“ podotkol.
Ako priblížili z NR SR, Rašiho program sa začne rokovaním s vedením mesta Nadlak. Delegácia následne navštívi Lýceum Jozefa Gregora Tajovského, kde sa stretne s vedením školy a pedagógmi. Po pracovnom obede s predstaviteľmi krajanských organizácií bude program pokračovať prehliadkou evanjelického kostola a stretnutím s duchovnými. Raši navštívi aj družstvo Fermierul Nadlacan, kde pod vedením predsedu družstva absolvuje diskusiu s miestnymi slovenskými farmármi a podnikateľmi. Zavŕšením pracovnej návštevy bude účasť na slávnostnom odovzdávaní Ceny Ondreja Štefanka.