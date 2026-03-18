Budúci týždeň dodajú české a maďarské komponenty pre ropovod Družba

BUDAPEŠŤ - Dôležité komponenty pre ropovod Družba budú dodané na Ukrajinu z Českej republiky budúci týždeň, zistil server hang.hu, podľa ktorého v zásielke majú byť aj maďarské komponenty.
Oprava ropovodu do troch týždňov
Podľa zistení servera ropovod je možné technicky upraviť na prepravu ropy do troch týždňov. Nové komponenty budú dodané z Českej republiky na Ukrajinu budúci týždeň, aby nimi nahradili zničené alebo poškodené kohútiky ropovodu. Zásielka bude obsahovať aj diely vyrobené maďarskou spoločnosťou, ktoré v súčasnosti už prepravujú kamiónom do Českej republiky, píše hang.hu.
Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o misii EÚ s poverením oboznámiť sa s mierou poškodenia ropovodu Družba na jeho ukrajinskom úseku. Na brífingu v Kyjeve to v stredu uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. Hovorca podľa vlastných slov nevie, odkiaľ pochádzajú dátumy konania a podrobnosti spomínanej misie.
Prístup riadi bezpečnostná služba
Tychyj súčasne pripomenul, že povolenie prístupu k strategickým zariadeniam na Ukrajine alebo jeho odopretie je v čase stanného práva v kompetencii Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU). Doplnil, že Európska komisia sa predtým informovala u Ukrajiny na približný časový harmonogram opravy ropovodu poškodeného údajne počas ruských útokov.
Termíny opráv stále nejasné
V súčasnosti nie sú k dispozícii presné dátumy opráv, uviedol hovorca. S Európskou komisiou, partnermi a zástupcami EÚ je podľa Tychého udržiavaný neustály kontakt ohľadom technického stavu zariadenia.
Konflikt medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostril po ultimáte maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odblokovanie financií EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu. Európska komisia v reakcii na to oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku ropovodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v liste lídrom EK Ursule von der Leyenovej a Antóniovi Costovi potvrdil, že Ukrajina súhlasila s ponukou EÚ na finančnú a technickú podporu opravy ropovodu Družba.