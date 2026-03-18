Radikalný krok vlády: Chcú dočasne znížiť daň z pohonných látok! Sľubujú nižšie ceny nafty a benzínu

VIEDEŇ - Rakúsko dočasne zníži daň z pohonných látok v snahe zmierniť cenové tlaky. V prvom kroku má daň z nafty a benzínu klesnúť o 5 centov na liter.
O zásadnom kroku informovala rakúska vláda, ktorá počíta aj s dočasným zmrazením ziskových marží v celom dodávateľskom reťazci. „Štát nesmie zarábať na kríze,“ povedal kancelár Christian Stocker s odkazom na skutočnosť, že vyššie ceny benzínu vedú k vyšším štátnym príjmom.
Podľa údajov rakúskeho motoristického klubu ÖAMTC daň z pohonných látok v krajine dosahuje 39,7 centa za liter nafty a 48,2 centa za liter benzínu. Zvyšovanie cien na čerpacích staniciach v Rakúsku je v súčasnosti povolené iba trikrát týždenne, zatiaľ čo ceny je možné kedykoľvek znížiť.
Celkovo by cena benzínu za liter v Rakúsku mohla v dôsledku nových opatrení klesnúť až o 10 centov, uviedol Stocker. Nedávny prudký nárast cien v dôsledku vojny na Blízkom východe by nemal viesť k oslabeniu kúpnej sily a konkurencieschopnosti, poznamenal vicekancelár Andreas Babler.
Návrh opatrení plánuje vláda predložiť parlamentu budúci týždeň. Podľa jej predstáv by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr od 1. apríla a boli by ohraničené na aktuálny rok.
Fico chce, aby sme mali lepšie ceny, ako Rakúsko
Slovenský premiér Robert Fico v utorok po rokovaní vlády oznámil, že ceny pohonných látok na Slovensku by mali byť v nasledujúcich týždňoch približne na úrovni štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a výrazne lacnejšia ako v Rakúsku. „Chceme, aby v rámci V4 sme boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší,“ povedal premiér s tým, že aktuálne je tento stav realitou.
Nižšie ceny palív však podľa neho začínajú prinášať aj problémy. „Dnes nás upozornili predstavitelia Slovnaftu na situáciu, ktorá vznikla v niektorých severných okresoch Slovenska, kde vzhľadom na to, že nafta na Slovensku je výrazne lacnejšia ako v Poľsku, tak dochádzalo k obrovským nákupom, nielen teda do nádrží,“ dodal Fico.
Vláda sa podľa premiéra dohodla so Slovnaftom, že prípadné obmedzenia množstva paliva pri tankovaní zostane na uvážení predajcov, no zvažuje prijatie vládneho nariadenia, ktoré by prinieslo vyššie ceny nafty pre zahraničných vodičov. „Ak príde zahraničný, tak si bude musieť kúpiť naftu za cenu, ktorá je možno v jeho krajine, jednoducho bude tam úplne iná cena. Môžeme to urobiť. Príslušné právne predpisy nám to umožňujú, teraz legislatíva analyzuje, že či takéto vládne nariadenie prijmeme,“ dodal premiér.