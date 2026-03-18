Ministerstvo školstva zaznamenalo technickú chybu počas Testovania 9: Dotkla sa asi 1000 žiakov

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zaznamenalo v rámci štvrtkového testovania deviatakov z matematiky technickú chybu v testových zadaniach, ktorá sa dotkla približne 1000 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uvedená chyba nebude mať žiadny negatívny dosah na žiakov. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM.
„Chyba sa týkala úpravy testu pre túto skupinu žiakov - v dvoch úlohách sa pri zväčšenom písme nezobrazili otázky, v dôsledku čoho títo žiaci nemohli objektívne vyriešiť celý test v plnom rozsahu,“ vysvetlil rezort. Dodal, že na vzniknutú situáciu ich upozornil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý testovanie zabezpečuje.
Rezort zdôraznil, že uvedená chyba nebude mať žiadny negatívny dosah na žiakov. „Dotknutej skupine bude test vyhodnotený len z 28 úloh, pričom dve problematické úlohy budú z hodnotenia vylúčené,“ podotkol.