Veľké zmeny na ceste k moru: Nový zákon vyženie z chorvátskych diaľnic hotovosť, TAKTO to bude fungovať

ZÁHREB - Slovenskí motoristi, ktorí sa v najbližších sezónach chystajú k "slovenskému moru", sa musia pripraviť na historickú zmenu. Chorvátsko definitívne odpisuje klasické mýtne brány so závorami a prechádza na plne digitálny systém. Projekt sľubuje koniec nekonečných kolón, no prináša nové pravidlá, ktoré neodpúšťajú.
Chorvátsky prevádzkovateľ diaľnic (HAC) spustil ambiciózny projekt Crolibertas. Cieľ je jasný: zlikvidovať úzke hrdlá na diaľniciach, kde vodiči v horúčavách hodiny čakali na zaplatenie mýta. Staré mýtnice nahradí 212 moderných portálov vybavených kamerami a skenermi. Systém umožní plynulý prejazd rýchlosťou až 130 km/h bez toho, aby ste museli čo i len pribrzdiť.
Na realizácii tohto 80-miliónového projektu sa podieľa konzorcium firiem SkyToll zo Slovenska a český TollNet. Systém tak bude veľmi podobný tomu, ktorý poznáme z našich končín.
Najväčšia zmena sa týka samotného platenia. Podľa nového zákona o mýte už pri ceste nebude možné platiť v hotovosti ani bankovou kartou pri okienku. Mýto sa bude vypočítavať výlučne elektronicky a v reálnom čase. Vodiči budú mať dve možnosti:
- Zariadenie ENC (krabička): Pre nákladné autá povinné, pre osobné voliteľné. Pozor, po novom bude ENC viazané na konkrétnu ŠPZ, takže požičiavanie končí.
- Registrácia ŠPZ (online): Automatické načítanie evidenčného čísla kamerou. Registráciu vybavíte cez aplikáciu, web alebo na špeciálnych predajných miestach.
Dôležitý termín
Hoci sa s prácami na portáloch už začalo (napríklad na kľúčovej diaľnici A3 smerom zo Slovinska), plná prevádzka celonárodného systému je naplánovaná najneskôr na 1. marca 2027. Dovtedy nás čaká prechodné obdobie, počas ktorého budú prebiehať testy a postupná inštalácia portálov. Vodiči by však mali byť v strehu už počas tohto leta, kedy sa doprava môže na niektorých úsekoch dočasne reorganizovať.
Ak by ste si mysleli, že sa plateniu vyhnete, Chorváti majú v rukách silný nástroj. Systém EUCARIS umožňuje cezhraničnú výmenu údajov o majiteľoch vozidiel. Ak prejdete diaľnicou bez registrácie alebo aktívneho ENC, pokuta vás neminie. Pre bežných vodičov sa sankcie pohybujú od 300 do 600 eur a pri firmách a nákladnej doprave môžu pokuty dosiahnuť až 1 300 eur.
Základný princíp však zostáva nezmenený – v Chorvátsku sa na rozdiel od Slovenska stále nebude platiť za čas (známka), ale za skutočne prejdené kilometre.