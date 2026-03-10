Študenti píšu sloh zo slovenčiny, TOTO sú témy: Ktorú by ste si vybrali?

BRATISLAVA - Vyše 38.500 žiakov v utorok popoludní absolvuje písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Na výber majú štyri zadania.
Tohtoročné témy
Prvou možnosťou na napísanie slohu je pre študentov téma Človek, ktorý ma urobil lepším/lepšou. Žiaci majú vytvoriť charakteristiku osoby. Druhou je téma Sú postavy v počítačových hrách porovnateľné s literárnymi postavami? Vytvoriť majú diskusný príspevok. Maturanti si mali možnosť vybrať aj rozprávanie na tému Už viem, čo je to charita. Poslednou možnosťou je téma „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, šťastie je s druhými žiť - rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“ Ľudovít Štúr. Žiaci majú vytvoriť úvahu.
Prihlásených vyše 42-tisíc žiakov
Z predmetu maďarský jazyk a literatúra v utorok písomne maturuje vyše 1600 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Aj títo žiaci mali na výber zo štyroch ponúk. Témy slohových prác vyžrebovali a vyhlásili prostredníctvom živého vysielania v STVR - v Rádiu Slovensko. Zároveň sú zverejnené na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Na maturitnú skúšku je prihlásených vyše 42.000 žiakov. V stredu (11. 3.) pokračuje externým testom a slohovou prácou z cudzieho jazyka.