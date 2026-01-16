Britský influencer šokuje internet: Riad umýva, ale NEOPLACHUJE a tvrdí, že je to správne! Ako to robíte vy?

LONDÝN - Britský influencer ukázal, ako umýva riad, a Američania ostali v nemom úžase. Namiesto opláchnutia saponátu jednoducho necháva taniere a poháre odkvapkávať so všetkou penou, čo vyvolalo búrlivú diskusiu aj otázky o bezpečnosti.
Jedno krátke video spôsobilo na internete poriadny rozruch. Britský influencer Joshua Cauldwell (@imjoshfromengland2) zdieľal na Instagrame spôsob, akým údajne umývajú riad v Spojenom kráľovstve.
Saponát už neoplachuje
Josh ukázal, že po umytí tanierov a hrncov hubkou saponátom neoplachuje penovú vrstvu, ale necháva riad jednoducho odkvapkávať na odkvapkávacej miske. „Takto sa to u nás v UK robí – umývame saponátom a jednoducho necháme riad uschnúť,“ vysvetľuje vo videu. „V Amerike vraj toto nerobia.“
Video okamžite vyvolalo zmiešané reakcie. Zatiaľ čo mnohí Američania ostali šokovaní, Briti sa tiež pristihli pri otázkach: „Fakt to robíte takto? Ja osobne nikoho takého nepoznám,“ napísal jeden z komentujúcich. Iní sa pýtali, či ľudia skutočne „jedia saponát“ a odporúčali oplachovať riad podobne ako pri umývaní rúk alebo vlasov. Ako informuje Unilad, odborníci upozorňujú, že prax môže mať zdravotné dôsledky. Toby Schulz, CEO Maid2Match, vysvetľuje: „Teoreticky voda môže zmyť molekuly saponátu a nečistoty pri odkvapkávaní, no realita je často iná. Nie všetka voda stečie – časť sa odparí alebo zaschne na riade.“
Schulz dodáva, že malé množstvo zvyškov saponátu nemusí byť okamžite škodlivé, pokiaľ nie ste alergický, no dlhodobé vystavenie môže viesť k zdravotným problémom, vrátane podráždenia tráviaceho traktu či narušenia endokrinného systému. Video tak nielen pobúrilo sledovateľov, ale otvorilo aj diskusiu o bezpečnosti tradičných a netradičných metód umývania riadu.