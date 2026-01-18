Svet to ešte nevidel: Unikátne VIDEO odhalilo tajný amazonský kmeň! Čo nasledovalo, šokovalo aj odborníkov

AMAZÓNIA - Unikátne zábery izolovaného amazonského kmeňa obleteli svet. Americký autor a ochranár po prvý raz zverejnil vysokokvalitné video zachytávajúce mimoriadne napätý, no zároveň fascinujúci moment stretnutia domorodcov so západným svetom. Odborníci však varujú, že podobné kontakty môžu mať pre tieto komunity fatálne následky.
Americký spisovateľ a ochranár Paul Rosolie zverejnil doteraz nevídané vysokodefiničné zábery izolovaného amazonského kmeňa, ktoré predstavil v rozhovore s podcasterom Lexom Fridmanom. Rosolie, ktorý v Amazónii pôsobí viac než 20 rokov, označil tento moment za jeden z najsilnejších zážitkov svojho života.
Spočiatku sa zľakli
Na videu vidno, ako členovia kmeňa vychádzajú na pláž zahalení oblakom motýľov a opatrne sledujú neznámych ľudí. Spočiatku sa pohybujú v obrannej formácii so zbraňami, no postupne, ako sa napätie zmierňuje, začínajú luky a šípy odkladať. Zjavná hrozba sa mení na zvedavosť a uvoľnenú atmosféru, píše news.com.au.
Odborníci odhadujú, že na svete stále existuje približne 200 izolovaných domorodých skupín, prevažne v Amazónii Brazílie a Peru. Keďže priamy kontakt s vonkajším svetom môže viesť k zavlečeniu smrteľných chorôb, poznatky o ich živote pochádzajú najmä zo satelitných snímok a nepriamych pozorovaní.
Tragický stret
Riziká kontaktu pripomína aj tragický prípad amerického misionára Johna Allena Chaua, ktorého v roku 2018 zabili obyvatelia Severného Sentinelovho ostrova po pokuse nadviazať s nimi kontakt. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Ochranári varujú, že rastúca nelegálna ťažba dreva, baníctvo a drogové trasy čoraz viac narúšajú územia izolovaných kmeňov. Organizácie ako Survival International či brazílska agentúra FUNAI preto presadzujú prísnu politiku nulového kontaktu a dôslednú ochranu domorodých území.