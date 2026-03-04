Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Americkú pilotku OMYLOM zostrelili nad Kuvajtom, po dopade prišiel ŠOK od miestnych! TOTO jej odkázali

Americká pilotka, ktorú omylom zostrelila protivzdušná obrana Kuvajtu počas izraelsko-amerického útoku na Irán
Americká pilotka, ktorú omylom zostrelila protivzdušná obrana Kuvajtu počas izraelsko-amerického útoku na Irán (Zdroj: X/Kacem El Ghazzali)
KUVAJT/TEHERÁN - Počas útokov na Irán zasiahla protivzdušná obrana Kuvajtu 5 stíhačiek z vlastných radov. Medzi nimi bola aj americká pilotka, ktorá sa našťastie stihla včas katapultovať. Po dopade sa k nej rozbehli miestni a prekvapili ju úprimnými slovami.

Aj v čase krutej vojny vedia byť ľudia solidárni a nápomocní. Počas útoku spojeneckých síl na Irán omylom zostrelili americkú stíhačku F-15, v ktorej sedela neznáma americká pilotka. Pred pádom sa stihla katapultovať a pristála na území Kuvajtu. Šokujúce bolo, ako sa zachovali miestni, ktorí stáli len neďaleko.

Dojímavé video

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ako pilotka stojí na vlastných a rozdáva úsmevy všade naokolo. Dobehnú k nej miestni obyvatelia a pýtajú sa, či nie je zranená. "Naozaj Ste v poriadku?" Nepomôžeme vám nejako? Neboj te, ste v bezpečí." Niekto ďalší sa ozval: "Ďakujeme, že nám pomáhate." Pilotka bola vďačná. Na znamenie zdvihla obe ruky, akoby chcela povedať: "Nemáte za čo."

Padli tri stíhačky F-15

V nedeľu prvého marca boli nad Kuvajtom omylom zostrelené vlastnými radmi tri stíhačky F-15 Strike Eagles. Všetci piloti sa našťastie bezpečne katapultovali. Americké velenie potvrdilo, že bojové lietadlá boli zostrelené omylom, keď kuvajtská protivzdušná obrana reagovala na iránske útoky. V Kuvajte je umiestnených zhruba 13 500 amerických vojakov, prevažne na základni Arifjan, ktorá slúži pre potreby veliteľstva centrálnej armády USA. 

K zostreleniu prišlo počas operácie "Epic Fury", kedy spojenecké americké a izraelské vzdušné sily podnikli útok na Irán. Počas náletov zomreli viacerí iránski generáli, no najväčšou stratou bol odchod najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán v odvete vyslal rakety na druhý breh Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Hizballáh, finančne podporovaný Iránom, vypustil z Libanonu rakety na Cyprus. 

