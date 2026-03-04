Americkú pilotku OMYLOM zostrelili nad Kuvajtom, po dopade prišiel ŠOK od miestnych! TOTO jej odkázali

KUVAJT/TEHERÁN - Počas útokov na Irán zasiahla protivzdušná obrana Kuvajtu 5 stíhačiek z vlastných radov. Medzi nimi bola aj americká pilotka, ktorá sa našťastie stihla včas katapultovať. Po dopade sa k nej rozbehli miestni a prekvapili ju úprimnými slovami.
Aj v čase krutej vojny vedia byť ľudia solidárni a nápomocní. Počas útoku spojeneckých síl na Irán omylom zostrelili americkú stíhačku F-15, v ktorej sedela neznáma americká pilotka. Pred pádom sa stihla katapultovať a pristála na území Kuvajtu. Šokujúce bolo, ako sa zachovali miestni, ktorí stáli len neďaleko.
Dojímavé video
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ako pilotka stojí na vlastných a rozdáva úsmevy všade naokolo. Dobehnú k nej miestni obyvatelia a pýtajú sa, či nie je zranená. "Naozaj Ste v poriadku?" Nepomôžeme vám nejako? Neboj te, ste v bezpečí." Niekto ďalší sa ozval: "Ďakujeme, že nám pomáhate." Pilotka bola vďačná. Na znamenie zdvihla obe ruky, akoby chcela povedať: "Nemáte za čo."
Padli tri stíhačky F-15
V nedeľu prvého marca boli nad Kuvajtom omylom zostrelené vlastnými radmi tri stíhačky F-15 Strike Eagles. Všetci piloti sa našťastie bezpečne katapultovali. Americké velenie potvrdilo, že bojové lietadlá boli zostrelené omylom, keď kuvajtská protivzdušná obrana reagovala na iránske útoky. V Kuvajte je umiestnených zhruba 13 500 amerických vojakov, prevažne na základni Arifjan, ktorá slúži pre potreby veliteľstva centrálnej armády USA.
K zostreleniu prišlo počas operácie "Epic Fury", kedy spojenecké americké a izraelské vzdušné sily podnikli útok na Irán. Počas náletov zomreli viacerí iránski generáli, no najväčšou stratou bol odchod najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán v odvete vyslal rakety na druhý breh Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Hizballáh, finančne podporovaný Iránom, vypustil z Libanonu rakety na Cyprus.