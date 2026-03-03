Macron koná: Francúzska lietadlová loď smeruje z Baltu do Stredomoria

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil lietadlovej lodi Charles de Gaulle, aby sa presunula z Baltského mora do Stredozemného mora. Oznámil to v televíznom prejave, ktorý v utorok večer odvysielali francúzske médiá. Tento krok Macron zdôvodnil rozširujúcim sa konfliktom na Blízkom východe po americko-izraelských náletoch na Irán.
„Nariadil som lietadlovej lodi Charles de Gaulle, jej leteckým prostriedkom a eskorte fregát, aby nastavili kurz smerom k Stredozemnému moru,“ povedal Macron. Po útoku na britskú základňu na Cypre Macron v utorok oznámil aj nasadenie dodatočných prostriedkov protivzdušnej obrany a fregaty Languedoc, ktorá má doraziť k pobrežiu Cypru ešte v utorok večer.
Francúzsko sa zároveň snaží „vybudovať koalíciu“ na zaistenie bezpečnosti „kľúč “ doplnil Macron. Aj keď zásah Spojených štátov a Izraela v Iráne označil za odôvodnený, vyjadril poľutovanie nad tým, že vojenské operácie boli uskutočnené mimo rámca medzinárodného práva. Pripomenul, že Francúzsko spolu s Nemeckom a Spojeným kráľovstvom vyzvalo na čo najskoršie zastavenie útokov, lebo trvalý mier v regióne je možné dosiahnuť len obnovením diplomatických rokovaní. Zdôraznil tiež, že iránsky ľud má právo slobodne rozhodnúť o svojom osude.
Zodpovednosť za vojnu
Macron vyhlásil, že hlavnú zodpovednosť za vojnu, ktorá opäť zachvátila Blízky a Stredný východ, nesie Irán, pretože rozvíjal nebezpečný jadrový program, bezprecedentné kapacity výroby balistických striel a vyzbrojoval aj financoval teroristické skupiny v susedných krajinách. Francúzsky prezident však zároveň varoval Izrael pred pozemnou operáciou v Libanone, odkiaľ na židovský štát od pondelka opäť intenzívne útočí proiránske šiitské hnutie Hizballáh, ktoré tak reaguje na smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri izraelsko-amerických útokoch.
Pozemnú operáciu v Libanone označil Macron za „nebezpečnú eskaláciu a strategickú chybu“. Dodal však, že Hizballáh sa dopustil „vážnej chyby“, keď ako prvý v noci na pondelok zaútočil na Izrael. „Hizballáh musí zastaviť všetky útoky a vyzývam Izrael, aby rešpektoval libanonské územie a jeho celistvosť,“ zdôraznil Macron.
Prezident zároveň ubezpečil, že Francúzsko zostáva krajinou, ktorá chráni svojich občanov aj spojencov. Informoval o posilnení bezpečnosti francúzskych vojenských základní v regióne Blízkeho východu a potvrdil, že dve z nich boli cieľom „obmedzených útokov“. Oznámil tiež zvýšenie bezpečnostných opatrení na veľvyslanectvách v regióne, kde žije približne 400.000 francúzskych občanov. Francúzsko organizuje repatriáciu tých z nich, ktorí si želajú návrat do vlasti, prednostne však tých najzraniteľnejších. Prvé dva lety majú priletieť do Paríža ešte v utorok večer, dodal Macron.