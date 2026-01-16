Piatok16. január 2026, meniny má Kristína, zajtra Nataša

Zabudnite na náhodu: Štúdia dokázala, že 99 % srdcových príhod sa dalo predpovedať! TOTO je najväčší problém

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
USA - Nová štúdia analyzujúca údaje viac než 9 miliónov ľudí odhaľuje štyri hlavné rizikové faktory, ktoré predchádzajú väčšine infarktov a mŕtvic – vysoký tlak, cholesterol, cukor v krvi a fajčenie. Výskum zdôrazňuje, že srdcovo-cievne príhody zriedka prichádzajú „z ničoho nič“ a väčšine tragédií sa dá predísť včasnou kontrolou týchto rizík.

Infarkt alebo mŕtvica zvyčajne neprichádzajú bez varovania. Ako informuje portál Science Alert, rozsiahla štúdia analyzujúca údaje viac než 9 miliónov dospelých v Južnej Kórei a USA ukázala, že až 99 % vážnych srdcovo-cievnych príhod sa objavilo u ľudí, ktorí mali pred ochorením aspoň jeden z hlavných rizikových faktorov.

Vedci identifikovali štyri kľúčové riziká, ktoré sa pravidelne objavovali u pacientov: vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, zvýšená hladina cukru v krvi a fajčenie, či už aktuálne alebo v minulosti. Pri spoločnom zohľadnení týchto faktorov sa ukázalo, že predchádzali až 99 % všetkých zaznamenaných srdcovo-cievnych príhod. Dokonca aj u žien mladších ako 60 rokov, tradične považovaných za menej ohrozené, bolo viac než 95 % infarktov a mŕtvic spojených s aspoň jedným z týchto rizík.

Najvýznamnejším problémom sa ukázal vysoký krvný tlak, ktorý mala pred ochorením viac než 93 % pacientov. Odborníci preto zdôrazňujú, že kontrola krvného tlaku patrí medzi najúčinnejšie spôsoby prevencie vážnych srdcovo-cievnych ochorení.

Hlavný autor štúdie, kardiológ Philip Greenland, považuje výsledky za mimoriadne presvedčivé. Podľa neho údaje jasne ukazujú, že srdcovo-cievne príhody sa takmer nikdy nevyskytujú „z ničoho nič“. Podľa jeho názoru je teraz kľúčové intenzívnejšie riešiť ovplyvniteľné rizikové faktory, namiesto toho, aby sa zdravotníctvo zameriavalo na ťažko liečiteľné faktory.

Kardiologička Neha Pagidipati z Duke University, ktorá sa na štúdii nepodieľala, zdôraznila, že výsledky jasne ukazujú, aké dôležité je riešiť zdravotné riziká včas. „Môžeme – a musíme – robiť viac,“ uviedla. Štúdia teda potvrdzuje dlhodobo známy, no často podceňovaný fakt: infarkty a mŕtvica majú vo väčšine prípadov jasné varovné signály. Otázkou zostáva, či im venujeme dostatočnú pozornosť skôr, než sa prejavia fatálnymi následkami.

