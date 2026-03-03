Škandál na katolíckom gymnáziu: VIDEO Žiaci objednali profesorovi striptérku

VIEDEŇ - Na katolíckom gymnáziu vo Viedni riešia udalosť, ktorá sa odohrala už minulý rok, no až teraz sa o nej dozvedela verejnosť. Video z maturitného vtipu sa rozšírilo po internete a vyvolalo búrlivé reakcie.
Maturitné prekvapenie, ktoré prekročilo hranicu
Na súkromnom gymnáziu De La Salle Marianum v mestskej časti Währing sa podľa denníka Heute odohral netradičný „rozlúčkový program“. Študenti ôsmeho ročníka si na koniec školského roka pripravili pre svojho učiteľa vystúpenie, ktoré malo zostať len medzi stenami triedy. Objednali profesionálnu striptérku, ktorá pred pedagógom ukázala, čo dokáže.
Záznam z celej akcie sa však dostal na verejnosť. Video, ktoré získal aj denník Krone, zachytáva učiteľa stojaceho uprostred miestnosti, zatiaľ čo tanečníčka okolo neho tancuje. Študenti vytvorili kruh, smiali sa a všetko si natáčali na mobilné telefóny. Podľa záberov pôsobil učiteľ skôr pobavene než pohoršene.
Škola reagovala
Zástupkyňa školského spolku De La Salle Sabine Glauschová potvrdila, že k incidentu skutočne došlo. Označila ho za „nevkusný maturitný žart“ a zdôraznila, že škola sa prípadom už zaoberala. Situáciu podľa nej s účastníkmi prebrali bezprostredne po udalosti.
Podľa Glauschová takéto správanie nie je v súlade s pedagogickými princípmi školy.
Predchádzajúci problém
Gymnázium sa pritom už predtým dostalo do pozornosti verejnosti. Počas februárovej fašiangovej akcie dvaja študenti vystúpili v kostýmoch otroka a otrokára a mali si tmavo zafarbiť tváre, aby napodobnili inú farbu pleti. Tento prípad vyvolal kritiku a otvoril diskusiu o hraniciach školských žartov.