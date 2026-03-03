ŠOKUJÚCE Iránsky minister začal počas stretnutia KRIČAŤ na Trumpovho človeka! O dva dni začala vojna

ŽENEVA – Žiadny vojna nevznikne len tak lusknutím prsta. Stretu na bojovom poli predchádza mnoho udalostí, ktoré sa nevyvíjajú tak, ako si daná strana želá. V niektorých prípadoch môže ísť dokonca o urážanie alebo slovné útoky na vyslancov jednotlivých krajín. Následne sa to hromadí, až vypukne ozbrojený konflikt. Takto sa to stalo aj medzi iránskymi a americkými politikmi.
Spojené štáty sa už dlhšiu dobu snažili rokovať s Iránom o obmedzení jadrových kapacít. Washington sa obával, že iránsky režim vyvíja jadrové bomby. Na stretnutí v Ženeve predostreli USA jasné podmienky, a síce, že "Irán musí zastaviť vývoj obohacovania uránu na nasledujúcich 10 rokov". Informuje o tom NBC News s tým, že Teherán nielenže jasne odmietol, ale reagoval spôsobom, ktorým si vynútil vojnu.
Iránsky šéf diplomacie sa prestal ovládať
"Irán má 'neodcudziteľné právo' na pokračovanie programu v obohacovaní uránu," začal kričať iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aráqčí. Na to zareagoval zvláštny zmocnenec prezidenta USA Steve Witkoff, že v takomto prípade "majú USA 'neodcudziteľné právo' vás v tom zastaviť". Okrem toho dodal, že pokiaľ si to iránska strana želá, môže aj odísť. Svedkom tejto napätej situácie bol aj Trumpov zať Jared Kushner, ktorý Wittkoffa doprevádzal.
Amrická delegácia v Ženeve následne kontaktovala Biely dom. Trump mal byť podľa nemenovaného zdroja zaskočený. Počas prvého marcového víkendu už spustili USA spoločne s Izraelom útok na Irán, počas ktorého zomrel aj najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí.
USA spočiatku nechceli zaútočiť
Trump bol veľmi opatrný ohľadom spustenia útoku na Irán. Neveril poradcom, že mu poskytli dostatočne jasný obraz o povojnovej budúcnosti Iránu. Na otázku, prečo potom zaútočil, odpovedal veľmi jasne: "Bolo to veľmi jednoduché. Neboli ochotní zastaviť svoj jadrový program, ani sa jasne vyjadriť, že nebudú vyrábať jadrové zbrane."
Americké spravodajské služby už skôr písali, že Irán pre USA nepredstavuje bezprostrednú hrozbu. The Washington Post počas uplynulého víkendu informoval, že prezidenta Trumpa mal k útoku dotlačiť izraelský premiér Benjamin Netanjahu či saudský korunný princ Muhamad bin Salmán.