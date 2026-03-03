Tragédia na pláži v Španielsku! Po zrútení lávky sú štyria ľudia mŕtvi

MADRID - Najmenej štyria ľudia v utorok prišli o život a dvaja sú nezvestní po zrútení sa drevenej lávky spájajúcej dva útesy na pláži El Bocal pri severošpanielskom meste Santander. Informuje správa španielskeho telerozhlasu RTVE a agentúry EFE.
V čase nešťastia, ktoré sa stalo okolo 16.30 h, sa na lávke nachádzalo celkovo sedem mladých ľudí, povedala novinárom na mieste starostka Santanderu Gema Igualová. Jednu osobu sa podarilo zachrániť a previezli ju s podchladením do nemocnice.
Do oblasti bol vyslaný početný tím záchranárov
oblasti bol vyslaný početný tím záchranárov. Zmobilizovaní boli aj miestni hasiči, námorná záchranná služba a miestna polícia. Do operácie sa zapojilo tiež záchranné plavidlo námorníctva. Na miesto nešťastia prišla aj María José Sáenzová de Buruagaová, šéfka regiónu Kantábria. Príčina zrútenia drevenej lávky nebola bezprostredne známa.