Chcete sa zbaviť tuku na bruchu? TOTO sú geniálne rady, ako to urobiť aj bez športu!

BERLÍN - Cvičíte, no brucho sa nechce pohnúť? Alebo šport jednoducho nie je vaša parketa? Dobrá správa je, že tuk v oblasti pása sa dá redukovať aj bez tréningu – ak viete, kde začať a čomu dať prioritu.
Brušný tuk nie je len estetický problém
Tuk v oblasti brucha nepredstavuje iba otázku vzhľadu. Odborníci dlhodobo upozorňujú najmä na tzv. viscerálny tuk, ktorý obklopuje vnútorné orgány v brušnej dutine. Práve tento typ tuku produkuje látky, ktoré môžu narušiť hormonálnu rovnováhu v tele, píše Pocus Online.
Dôsledkom býva zvýšená produkcia inzulínu, vyšší krvný tlak, chronické zápaly a v krajnom prípade aj zvýšené riziko srdcovo-cievnych ochorení. Zdravotné dôvody sú preto silným argumentom, prečo sa zamerať na redukciu tukových zásob – aj bez potu v posilňovni.
Menej stresu, menej tuku
Dlhodobý stres v práci, napätie v rodine či neustály tlak na výkon majú jedno spoločné: podporujú ukladanie tuku. Keď je organizmus preťažený, zvyšuje sa hladina hormónu kortizolu.
Ten nielenže zvyšuje chuť do jedla, ale zároveň spomaľuje metabolizmus. Telo sa správa, akoby bolo v ohrození, a energiu z potravy si preventívne ukladá do zásob – najčastejšie práve v oblasti brucha. Pravidelný oddych, pokojný režim a psychická hygiena preto zohrávajú kľúčovú úlohu.
Vitamín C ako skrytý pomocník spaľovania
Výskumy ukazujú, že vitamín C má výrazný vplyv na schopnosť tela spaľovať tuk. Vedci z Arizonskej univerzity zistili, že jeho dostatok dokáže zrýchliť proces spaľovania až o viac než tretinu.
Dôvod je jednoduchý: počas spánku telo produkuje rastový hormón HGH, ktorý je nevyhnutný pre odbúravanie tukov. Bez dostatočného množstva vitamínu C sa však tento hormón netvorí v potrebnej miere. Rovnaký vitamín je potrebný aj na tvorbu noradrenalínu, ďalšieho hormónu, ktorý podporuje rozklad tukových buniek.
Pravidelné raňajky s grepom, pomarančom či kiwi môžu byť jednoduchým, ale účinným krokom.
Vitamín D a štíhlejší pás
Slnečný vitamín má prekvapivo úzky vzťah k tuku na bruchu. Výskum z University of Minnesota ukázal, že ľudia s vyššou hladinou vitamínu D majú tendenciu ukladať menej tuku v oblasti pásu.
Vitamín D podporuje metabolizmus, obnovu buniek aj imunitu, čo sa prejavuje vyššou hladinou energie. Pobyt na dennom svetle, doplnky výživy alebo potraviny bohaté na tento vitamín môžu mať citeľný efekt.
Strava, ktorá brucho nezaťažuje
Zmeny v jedálničku dokážu priniesť rýchle výsledky. Najväčšími nepriateľmi plochého brucha sú cukor a priemyselne spracované sacharidy – biele pečivo, sladké cereálie, cestoviny z bielej múky, sladené nápoje či alkohol.
Naopak, základ taniera by mali tvoriť zelenina, kvalitné bielkoviny (strukoviny, chudé mäso, nízkotučné mliečne výrobky) a celozrnné produkty. Tie zasýtia na dlhší čas a vďaka vysokému obsahu vlákniny podporujú prirodzené spaľovanie tukov.
Tuky, ktorých sa netreba báť
Diéta bez tukov je mýtus. Rozhodujúce je, aké tuky prijímame. Nasýtené tuky z tučného mäsa, údenín, vyprážaných jedál a plnotučných mliečnych výrobkov zvyšujú cholesterol a riziko civilizačných chorôb.
Naopak, nenasýtené tuky obsiahnuté v orechoch, avokáde, rastlinných olejoch či tučných rybách sú pre telo prospešné. Pomáhajú vstrebávaniu vitamínov a môžu prispieť k zníženiu hladiny „zlého“ cholesterolu.
Spánok ako najlacnejší spaľovač
Jednoduchý spôsob, ako obmedziť nadbytočné kalórie, je spať dostatočne dlho. Ideálny rozsah je sedem až deväť hodín denne.
Počas spánku telo nielenže neprijíma energiu, ale zároveň dokáže tuk aktívne spaľovať – najmä ak večera nebola príliš neskoro. Ak medzi večerou a raňajkami dodržíte aspoň 12-hodinový interval, aktivuje sa proces autofágie, pri ktorom organizmus čerpá energiu z vlastných zásob. Kľúčové je ísť spať s nízkou hladinou inzulínu, teda nejesť tesne pred uložením sa do postele.