Virálny TRIK na zamrznuté čelné sklá určite NESKÚŠAJTE! Riskujete opravu za tisíce: Radšej stavte na klasiku

LONDÝN - Mrazivé rána dávajú vodičom zabrať a zamrznuté čelné sklá dokážu poriadne preveriť trpezlivosť. Hoci mnohí stále siahajú po škrabke či dokonca horúcej vode, odborníci varujú, že ide o rizikové riešenia. Existujú totiž oveľa bezpečnejšie a účinnejšie metódy.
Keď teploty v zime prudko klesnú a autá zostanú cez noc stáť vonku, zamrznuté okná sú takmer istotou. Niet divu, že vodiči v časovej tiesni skúšajú všetko možné – od plastových škrabiek až po kreditné karty. Ako informuje portál Mirror, na britskom fóre Reddit sa dokonca rozprúdila debata o tom, prečo ľudia stále pracne zoškrabujú ľad, keď niektorí tvrdia, že im stačí vyliať na sklo teplú vodu z vodovodu a je hotovo.
Práve tento „zaručený trik“ však odborníci jednoznačne odmietajú. Asistenčná služba Green Flag aj spotrebiteľská organizácia Which? upozorňujú, že horúca – a už vôbec nie vriaca – voda môže čelné sklo vážne poškodiť. Náhla zmena teploty môže spôsobiť praskliny, prípadne sklo oslabiť tak, že problém sa objaví neskôr. Navyše voda, ktorá stečie na zem, môže okamžite zamrznúť a vytvoriť nebezpečnú poľadovicu.
Najrozumnejšie riešenie je klasické
Podľa odborníkov je najrozumnejšie riešenie klasické, no bezpečné: sadnúť do auta, zapnúť vyhrievanie čelného aj zadného skla a nastaviť teplý vzduch priamo na okná. Proces síce chvíľu trvá, no minimalizuje riziko poškodenia. Ešte rýchlejšou alternatívou je kvalitný rozmrazovací sprej, ktorý začne účinkovať takmer okamžite.
Niektorí motoristi si pomáhajú aj prevenciou – napríklad ochrannou plachtou na čelné sklo, ktorú večer natiahnu a ráno ju jednoducho odstránia spolu s ľadom. Odborníci zároveň upozorňujú, že dlhé státie s naštartovaným motorom a zapnutým kúrením nie je ideálne riešenie, pretože zbytočne plytvá palivom a zaťažuje motor.
Záver je jasný, hoci sa môže zdať, že teplá voda alebo agresívne škrabanie ušetrí čas, v skutočnosti môže viesť k drahým opravám. Bezpečná technika, rozmrazovací sprej a trocha trpezlivosti sú v zime pre vodičov tou najlepšou voľbou.