Škandál umelca vyhnal z mesta: Jeho ďalšiemu dielu sa klaňal sám Michelangelo

Farár Arnold svoj chrám SantʼAndrea v toskánskom meste Pistoia priebežne zvelebuje. Po výmene hlavného oltára a stavebných úpravách presbytéria zatúži po novej kazateľnici. Zhodou náhod pre túto zákazku získa majstra Giovanniho Pisana, čo považuje za malý zázrak. Fakt, že slávny gotický sochár a architekt nedávno neodviedol práve najlepšiu prácu v Siene, mu nevadí...
