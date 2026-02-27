Piatok27. február 2026, meniny má Alexander, zajtra Zlatica

Susedia s Cinkotom a Labudom mieria do Tatier

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Peter Jakubík - STROBE)
© Zoznam/ © Zoznam/

Výnimočná slovenská komédia o susedoch, spomienkach na mladosť a dôchodcoch s veľkými plánmi mieri do Tatier! V stredu 4.marca divadlo mámevoku zahrá v Bardejove a 5.marca v Poprade! Komédiu Ach, tí susedia! určite nepremeškajte!

Susedia s Cinkotom a
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Peter Jakubík - STROBE)

Ako to dopadne, keď sa k dvom dôchodcom, v podaní Dušana Cinkotu a Mariána Labudu, nasťahuje nová mladá krv? Mladú maliarku im zahrá Mária Schumerová, ktorú poznáte ztiež z televíznych obrazoviek. Bláznivé susedské doťahovania, prekáračky, ale aj rodinné tajomstvá, intrigy a naschvály vás prekvapia v slovenskej komédii Igora Jankoviča. Na javisku sa stretávajú dve generácie, nielen pomyselné ľudské, ale aj herecké! Mladého developera, zhýralého podnikateľa hrá Richard Labuda, syn Maja Labudu alebo Cyril Žolnír, a chce s ním poriadne vypiecť! Prekvapivé a skutočne humorné situácie vás čakajú v najnovšej komédii: ACH, TÍ SUSEDIA!

Susedia s Cinkotom a
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Peter Jakubík - STROBE)

Ste pred dôchodkom a neviete, či na vás ešte niečo čaká?! Našich dôchodcov ešte čaká toho veľa, tak sa príďte inšpirovať. Navaríme aj guláš a bude poriadne veselo! Vezmite priateľov a príďte na herecký koncert v komédii Ach, tí susedia! Po Bardejove a Poprade mierime aj do Žarnovice a to 13.3. Prijmite naše pozvanie sa smiať!

Vstupenky na Predpredaj.sk

Susedia s Cinkotom a
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Peter Jakubík - STROBE)

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Nikodým v relácii Milujem Slovensko žartoval, že on nemá vek
Martin Nikodým v relácii Milujem Slovensko žartoval, že on nemá vek
Prominenti
Priznal, kto doma naozaj vládne: Fischer prehovoril o manželstve a... s Dominikou ich nespájajú iba deti!
Priznal, kto doma naozaj vládne: Fischer prehovoril o manželstve a... s Dominikou ich nespájajú iba deti!
Prominenti
Riskantný manéver vodiča MHD! Neuveriteľný hazard s ľudskými životmi
Riskantný manéver vodiča MHD! Neuveriteľný hazard s ľudskými životmi
Správy

Domáce správy

Slovensko a Maďarsko žiadajú
Slovensko a Maďarsko žiadajú inšpekciu: Robert Fico chce preveriť stav ropovodu Družba priamo na Ukrajine
Domáce
FOTO Bratislavská polícia dolapila obchodníka
Bratislavská polícia dolapila obchodníka s drogami: Karolovi za sto gramov pervitínu hrozí prísny trest
Domáce
Po tragédii v Komárne
Po tragédii v Komárne PRVÝKRÁT prehovoril zranený Ján: Spoveď z nemocnice, do hlavy dostal obrovským betónom!
Domáce
Slováci, pozor: V piatok je plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou, vzniknúť môže rázová vlna
Slováci, pozor: V piatok je plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou, vzniknúť môže rázová vlna
Bratislava

Zahraničné

Abbás Arákčí
Arákčí po rozhovoroch v Ženeve: Dohoda s USA je možná len vtedy, ak Washington upustí od prehnaných požiadaviek
Zahraničné
Edi Rama
Zmeny v albánskej vláde: Edi Rama odvolal svoju zástupkyňu pre podozrenia z miliónových podvodov v stavebníctve
Zahraničné
Provokácia alebo ochrana? Svetové
Provokácia alebo ochrana? Svetové veľmoci cvičili útok pri Taiwane: Čína hovorí o hrubom narušení mieru v regióne
Zahraničné
Nebezpečný manéver autobusu MHD:
Nebezpečný manéver autobusu MHD: Šokujúce VIDEO, z ktorého tuhne krv v žilách! Vodiča vyhodili
Zahraničné

Prominenti

KONIEC po 20 rokoch?
KONIEC po 20 rokoch? OMYL, slávna speváčka vyvracia fámy o ROZCHODE!
Zahraniční prominenti
Priznal, kto doma naozaj
Priznal, kto doma naozaj vládne: Fischer prehovoril o manželstve! S Dominikou ich nespájajú iba deti
Domáci prominenti
Jim Carrey
Jim Carrey po dlhej dobe v spoločnosti: Prevzal si čestné ocenenie!
Zahraniční prominenti
Noël Czuczor v seriáli
Noël Czuczor nemal byť hercom: Prečo náhle zmenil kariéru?! Slová o rodine
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Duchovní sú v ohrození:
Duchovní sú v ohrození: Japonsko predstavilo robota s AI! Požehnanie vám dá v PIATICH jazykoch a poradí si aj s hriechmi
Zaujímavosti
Záhada ľadového obra odhalená:
Záhada ľadového obra odhalená: Astronómovia vytvorili UNIKÁTNU mapu Uránu, ktorá ukazuje niečo nevídané
Zaujímavosti
Posteľné hry skončili v
Posteľné hry skončili v pasci: Milenci zostali V SEBE uväznení! Pomoc, ktorú privolala rodina, je vrcholom bizarnosti
Zaujímavosti
Toto sa deje s
Toto sa deje s vaším tlakom, keď skonzumujete banán
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!

Šport

VIDEO Potím sa ako blázon, dajte mi päť sekúnd: Tenisový zápas mal koniec, aký svet ešte nevidel
VIDEO Potím sa ako blázon, dajte mi päť sekúnd: Tenisový zápas mal koniec, aký svet ešte nevidel
ATP
VIDEO Slovenská noc v NHL: Slafkovského žatva pokračuje, bitka Regenda - Pospíšil sa nekonala
VIDEO Slovenská noc v NHL: Slafkovského žatva pokračuje, bitka Regenda - Pospíšil sa nekonala
Zostrihy NHL
Minister Huliak prišiel s ďalším šokujúcim odhalením: Ján Kováčik sa bráni a reaguje na útoky
Minister Huliak prišiel s ďalším šokujúcim odhalením: Ján Kováčik sa bráni a reaguje na útoky
Slovensko
Neznášam VAR! Naštvaný tréner po zápase vypustil frustráciu, ktorú beztak cítia milióny fanúšikov
Neznášam VAR! Naštvaný tréner po zápase vypustil frustráciu, ktorú beztak cítia milióny fanúšikov
Konferenčná liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
O práci s humorom
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Kométa 3I/ATLAS ešte nemusí byť stratená. Vedci tvrdia, že ju vieme dobehnúť, ale čas sa kráti
Kométa 3I/ATLAS ešte nemusí byť stratená. Vedci tvrdia, že ju vieme dobehnúť, ale čas sa kráti
Veda a výskum
Pentagon dal Anthropicu ultimátum do piatka. Ak Claude AI neuvoľní etické brzdy pre armádu, príde tvrdý zásah štátu
Pentagon dal Anthropicu ultimátum do piatka. Ak Claude AI neuvoľní etické brzdy pre armádu, príde tvrdý zásah štátu
Umelá inteligencia
USS Gerald R. Ford mieri k pobrežiu Izraela. Rokovania s Iránom pokračujú, no Washington pripravuje podmienky pre zásah
USS Gerald R. Ford mieri k pobrežiu Izraela. Rokovania s Iránom pokračujú, no Washington pripravuje podmienky pre zásah
Moderná vojna a konflikty
Americké letectvo zvyšuje produkciu strategických B-21 bombardérov: Ide o začiatok druhej studenej vojny?
Americké letectvo zvyšuje produkciu strategických B-21 bombardérov: Ide o začiatok druhej studenej vojny?
Armádne technológie

Bývanie

VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky

Pre kutilov

Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajný alpský raj si kedysi strážila len aristokracia: Dnes najkrajší únik z reality dostupný každému
Cestovanie
Tajný alpský raj si kedysi strážila len aristokracia: Dnes najkrajší únik z reality dostupný každému
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Po tragédii v Komárne
Domáce
Po tragédii v Komárne PRVÝKRÁT prehovoril zranený Ján: Spoveď z nemocnice, do hlavy dostal obrovským betónom!
HRÔZOSTRAŠNÁ nehoda na R1
Domáce
HRÔZOSTRAŠNÁ nehoda na R1 pri Nitre! Kamión zrámoval odstavené auto, desivé opisy svedkov
Slovák (47) si myslel,
Domáce
Slovák (47) si myslel, že unikol spravodlivosti: Veľká medzinárodná spolupráca, polícia ho DOLAPILA v Holandsku
Slovensko v ŠOKU z
Domáce
Slovensko v ŠOKU z cien bytov a domov: Štatistický úrad hlási extrémny nárast! Staršie nehnuteľnosti dražejú

Ďalšie zo Zoznamu