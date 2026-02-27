Susedia s Cinkotom a Labudom mieria do Tatier

Výnimočná slovenská komédia o susedoch, spomienkach na mladosť a dôchodcoch s veľkými plánmi mieri do Tatier! V stredu 4.marca divadlo mámevoku zahrá v Bardejove a 5.marca v Poprade! Komédiu Ach, tí susedia! určite nepremeškajte!
Ako to dopadne, keď sa k dvom dôchodcom, v podaní Dušana Cinkotu a Mariána Labudu, nasťahuje nová mladá krv? Mladú maliarku im zahrá Mária Schumerová, ktorú poznáte ztiež z televíznych obrazoviek. Bláznivé susedské doťahovania, prekáračky, ale aj rodinné tajomstvá, intrigy a naschvály vás prekvapia v slovenskej komédii Igora Jankoviča. Na javisku sa stretávajú dve generácie, nielen pomyselné ľudské, ale aj herecké! Mladého developera, zhýralého podnikateľa hrá Richard Labuda, syn Maja Labudu alebo Cyril Žolnír, a chce s ním poriadne vypiecť! Prekvapivé a skutočne humorné situácie vás čakajú v najnovšej komédii: ACH, TÍ SUSEDIA!
Ste pred dôchodkom a neviete, či na vás ešte niečo čaká?! Našich dôchodcov ešte čaká toho veľa, tak sa príďte inšpirovať. Navaríme aj guláš a bude poriadne veselo! Vezmite priateľov a príďte na herecký koncert v komédii Ach, tí susedia! Po Bardejove a Poprade mierime aj do Žarnovice a to 13.3. Prijmite naše pozvanie sa smiať!
