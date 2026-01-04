Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?

USA - Vedci po desaťročiach spochybňovania oficiálne uznali piaty typ cukrovky, ktorý sa spája s nedostatkom živín a postihuje milióny ľudí po celom svete. Tento menej známy typ cukrovky môže byť úplne odlišný od tradičných foriem ochorenia a jeho rozpoznanie môže zmeniť spôsob liečby.
Po desiatkach rokov diskusií a spochybňovania vedci konečne dospeli k záveru: existuje piaty typ cukrovky, ktorý sa odlišuje od všetkých predchádzajúcich. Zatiaľ čo typ 1 je autoimunitné ochorenie ničiace pankreas, typ 2 súvisí s inzulínovou rezistenciou spôsobenou životným štýlom, typ 3c vzniká poškodením pankreasu a tehotenská cukrovka súvisí s hormonálnymi zmenami, piaty typ cukrovky sa zdá byť výsledkom nedostatku živín.
Neexistuje jednotná diagnostika ani štandardná liečba
Historicky bol tento typ známy ako malnutričná cukrovka (MRDM). Prvýkrát ho opísali v roku 1955 na Jamajke, no postupne sa naň zabudlo. Dokonca aj keď ho WHO uznala v 80. rokoch, diagnóza vyvolala spory a v roku 1999 bola klasifikácia stiahnutá pre nedostatok dôkazov. Dnes stále neexistuje jednotná diagnostika ani štandardná liečba.
Podľa výskumu Dr. Meredith Hawkins z Albert Einstein College of Medicine je tento typ cukrovky častý u ľudí v Ázii a Afrike, ktorí trpia vážnou potravinovou neistotou. „Malnutričná cukrovka je bežnejšia než tuberkulóza a takmer rovnako rozšírená ako HIV/AIDS. Chýbajúce oficiálne pomenovanie však bránilo diagnostike a vývoju účinných terapií,“ vysvetľuje Hawkins.
Nový typ cukrovky
Nové štúdie ukazujú, že chronický nedostatok živín môže trvalo poškodiť pankreas a narušiť jeho schopnosť produkovať inzulín. Zistilo sa, že ľudia s MRDM majú nedostatok inzulínu podobne ako pacienti s typom 1, no stále reagujú na inzulín, na rozdiel od typu 2, kde vzniká inzulínová rezistencia.
Tento piaty typ cukrovky je špecifický a vyžaduje opatrný prístup pri liečbe. „Nevhodná inzulínová terapia môže spôsobiť hypoglykémiu, čo je rizikové najmä tam, kde je potravinová neistota a kde nie je dostupné monitorovanie glukózy,“ varuje Hawkins. Liečba teda často spočíva v minimálnej suplementácii inzulínu alebo alternatívnych metódach stimulácie jeho produkcie.
Problém sa netýka len Ázie a Afriky
IDF tento rok zriadila pracovnú skupinu pre typ 5 cukrovky, ktorú vedie práve Hawkins. Jej cieľom je vypracovať diagnostické kritériá a terapeutické odporúčania, založiť globálny výskumný register a vzdelávať zdravotníckych pracovníkov.
Problém sa netýka len Ázie a Afriky. Nedostatočné zásobovanie potravinami sa zhoršuje aj v niektorých častiach Latinskej Ameriky a Karibiku, kde zložitá kombinácia environmentálnych, politických a ekonomických faktorov zvyšuje zdravotné nerovnosti a extrémnu chudobu. „Neexistuje rýchle riešenie. Boj proti tejto chorobe si vyžaduje rozsiahly výskum a dôslednú advokáciu. Keď vidíte mladých pacientov zomierať kvôli nevhodnej liečbe zanedbaného typu cukrovky, nemôžete sa vrátiť späť,“ uzatvára Hawkins.