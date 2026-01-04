Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?

USA - Vedci po desaťročiach spochybňovania oficiálne uznali piaty typ cukrovky, ktorý sa spája s nedostatkom živín a postihuje milióny ľudí po celom svete. Tento menej známy typ cukrovky môže byť úplne odlišný od tradičných foriem ochorenia a jeho rozpoznanie môže zmeniť spôsob liečby.

Po desiatkach rokov diskusií a spochybňovania vedci konečne dospeli k záveru: existuje piaty typ cukrovky, ktorý sa odlišuje od všetkých predchádzajúcich. Zatiaľ čo typ 1 je autoimunitné ochorenie ničiace pankreas, typ 2 súvisí s inzulínovou rezistenciou spôsobenou životným štýlom, typ 3c vzniká poškodením pankreasu a tehotenská cukrovka súvisí s hormonálnymi zmenami, piaty typ cukrovky sa zdá byť výsledkom nedostatku živín.

Vedci uznali piaty typ
Neexistuje jednotná diagnostika ani štandardná liečba

Historicky bol tento typ známy ako malnutričná cukrovka (MRDM). Prvýkrát ho opísali v roku 1955 na Jamajke, no postupne sa naň zabudlo. Dokonca aj keď ho WHO uznala v 80. rokoch, diagnóza vyvolala spory a v roku 1999 bola klasifikácia stiahnutá pre nedostatok dôkazov. Dnes stále neexistuje jednotná diagnostika ani štandardná liečba.

Prečítajte si tiež

Mačky na Ozempicu? Populárny liek na chudnutie mieri k domácim miláčikom! Novinka z laboratórií prekvapila majiteľov

Podľa výskumu Dr. Meredith Hawkins z Albert Einstein College of Medicine je tento typ cukrovky častý u ľudí v Ázii a Afrike, ktorí trpia vážnou potravinovou neistotou. „Malnutričná cukrovka je bežnejšia než tuberkulóza a takmer rovnako rozšírená ako HIV/AIDS. Chýbajúce oficiálne pomenovanie však bránilo diagnostike a vývoju účinných terapií,“ vysvetľuje Hawkins.

Nový typ cukrovky

Nové štúdie ukazujú, že chronický nedostatok živín môže trvalo poškodiť pankreas a narušiť jeho schopnosť produkovať inzulín. Zistilo sa, že ľudia s MRDM majú nedostatok inzulínu podobne ako pacienti s typom 1, no stále reagujú na inzulín, na rozdiel od typu 2, kde vzniká inzulínová rezistencia.

Tento piaty typ cukrovky je špecifický a vyžaduje opatrný prístup pri liečbe. „Nevhodná inzulínová terapia môže spôsobiť hypoglykémiu, čo je rizikové najmä tam, kde je potravinová neistota a kde nie je dostupné monitorovanie glukózy,“ varuje Hawkins. Liečba teda často spočíva v minimálnej suplementácii inzulínu alebo alternatívnych metódach stimulácie jeho produkcie.

Problém sa netýka len Ázie a Afriky

IDF tento rok zriadila pracovnú skupinu pre typ 5 cukrovky, ktorú vedie práve Hawkins. Jej cieľom je vypracovať diagnostické kritériá a terapeutické odporúčania, založiť globálny výskumný register a vzdelávať zdravotníckych pracovníkov.

Prečítajte si tiež

Tichý jed v spálni: Tieto 3 veci musíte OKAMŽITE VYHODIŤ! Používate ich roky? Veľká chyba

Problém sa netýka len Ázie a Afriky. Nedostatočné zásobovanie potravinami sa zhoršuje aj v niektorých častiach Latinskej Ameriky a Karibiku, kde zložitá kombinácia environmentálnych, politických a ekonomických faktorov zvyšuje zdravotné nerovnosti a extrémnu chudobu. „Neexistuje rýchle riešenie. Boj proti tejto chorobe si vyžaduje rozsiahly výskum a dôslednú advokáciu. Keď vidíte mladých pacientov zomierať kvôli nevhodnej liečbe zanedbaného typu cukrovky, nemôžete sa vrátiť späť,“ uzatvára Hawkins.

Vedci uznali piaty typ cukrovky: Možno ju máte aj vy a ani to netušíte! Aké sú príznaky?
