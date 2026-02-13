Sudánske Sily rýchlej podpory spáchali vojnové zločiny v meste al-Fášir

ŽENEVA - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok obvinil sudánske Sily rýchlej podpory (RSF) z vojnových zločinov a možných zločinov proti ľudskosti počas obsadenia mesta al-Fášir v októbri minulého roka. OHCHR zaznamenal zabitie viac ako 6000 ľudí za tri dni počas zmienenej ofenzívy. Informuje správa agentúry AFP a správy OHCHR.
Vo svojej ofenzíve na dobytie obliehaného mesta al-Fášir zabili RSF najmenej 4400 ľudí v tomto meste a ďalších vyše 1600 pri ich úteku z mesta. „Skutočný počet obetí počas tejto týždeň trvajúcej ofenzívy je nepochybne výrazne vyšší,“ uviedol OHCHR vo svojej správe. RSF spolu so spojeneckými arabskými milíciami „podnikli rozsiahle útoky vrátane masového zabíjania a sumárnych popráv, sexuálneho násilia, únosov za výkupné, mučenia a zlého zaobchádzania, zadržiavania, zmiznutí, rabovania a využívania detí v bojoch“. V mnohých prípadoch boli útoky podľa správy mierené proti civilistom a osobám neschopných boja na základe ich „etnickej príslušnosti alebo domnelej príslušnosti“. Správa vyjadrila vážne obavy o osud tisícov nezvestných osôb.
„Bezprecedentný rozsah a brutalita násilia páchaného počas ofenzívy ešte viac zhoršili hrozné porušenia práv, ktorým boli obyvatelia al-Fáširu vystavení počas dlhých mesiacov obliehania, neustálych nepriateľských akcií a bombardovania,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Neustála beztrestnosť podľa neho podnecuje násilie. Potrebné sú „dôveryhodné a nestranné vyšetrovania s cieľom stanoviť trestnú zodpovednosť vrátane veliteľov a iných nadriadených“.
Viacero prípadov masového zabíjania
OHCHR zdokumentovala viacero prípadov masového zabíjania zameraného na miesta, kde bolo zhromaždených veľa civilistov, so zjavným cieľom spôsobiť čo najväčšie škody. Pri jednom z takýchto incidentov RSF zabili približne 500 ľudí pri paľbe na študentský internát na univerzite v al-Fášire. RSF sú od apríla 2023 vo vojne s regulárnou sudánskou armádou, pričom táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch a viac ako 11 miliónov prinútila opustiť svoje domovy. Podľa OSN tento konflikt spôsobil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.