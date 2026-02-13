Andrea Verešová o dcérinom ÚRAZE: Odvážne slová o návrate na kopec a Olympiáde

BRATISLAVA - Kde sa objaví, tam je stredobodom pozornosti! Andrea Verešová (45) na Česko-Slovenskom plese opäť potvrdila status módnej ikony. I keď v zákulisí to boli poriadne nervy. Modelka priznala, že šaty na sebe mala prvýkrát len pár minút pred odchodom!
Andrea Verešová zvolila na ples bielu róbu od svojej dvornej návrhárky Jany Pištejovej. „Janka navrhla skoro svadobné šaty. Biela bola vyhlásená za najmodernejšiu farbu, tak vznikol tento kúsok,“ prezradila Andrea pre Topky.sk. Hoci sa návrh riešil tri týždne, realita bola poriadny adrenalín. „Doviezla mi ich dve hodiny pred akciou, takže som ich na sebe vyskúšala až tesne pred plesom,“ šokovala modelka, ktorá sa v hlasovaní umiestnila zatiaľ na treťom mieste.
Andrea sa dnes okrem modelingu a rodiny venuje najmä charite. Jej nadačný fond pomáha talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín. Okrem toho sa vrhla aj do biznisu s oblečením a výživovými doplnkami zo Švajčiarska. A keby mala možnosť vrátiť čas a zmeniť svoj život? „Ťažko povedať. Všetky skúsenosti, prehry aj úspechy nás formujú. Som rada tam, kde som dnes. Mám úžasnú rodinu, splnila som si sny a robím veci, ktoré ma bavia. Ďakujem Bohu,“ uzavrela modelka. Andrea patrí k ženám, ktoré aj po štyridsiatke vyzerajú priam božsky, no ako sama priznala, ani v jej prípade to už nie je úplne zadarmo. Prehovorila však aj o tom, kde by rada videla svoje dve ratolesti!