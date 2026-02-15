ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera

BERGAMO - K mimoriadne vážnemu incidentu došlo v sobotu popoludní pred supermarketom v Bergame. Neznámy muž vtrhol medzi rodinu a pokúsil sa násilím vytrhnúť malé dievča z rúk matky. Útočníka spacifikovali okoloidúci a pracovníci ostrahy.
V sobotu (14. 2.) popoludní zasahovala polícia v talianskom meste Bergamo pri mimoriadne vážnom incidente. Polícia zadržala rumunského občana bez trvalého bydliska a bez predchádzajúcej trestnej minulosti, ktorý sa pokúsil uniesť len jedenapolročné dievča a pri útoku ho zranil. Dieťa utrpelo zlomeninu stehennej kosti, píše agentúra ANSA.
Celú udalosť natočili kamery
K incidentu došlo približne o 13. hodine pred miestnym supermarketom. Muž vchádzal do predajne v momente, keď z nej vychádzala rodina – otec, matka a ich malá dcéra. Náhle dievčatko chytil za nohy a pokúsil sa ho vytrhnúť matke z ruky, pričom ho chcel násilím vtiahnuť do nákupného centra.
Matka okamžite zareagovala a začala volať o pomoc. Otec sa do situácie zapojil bezprostredne a spolu s okoloidúcimi a pracovníkmi bezpečnostnej služby sa im podarilo útočníka spacifikovať a zadržať až do príchodu policajtov. Privolaní policajti zabezpečili bezpečie dieťaťa a muža previezli na policajné oddelenie. Na základe svedeckých výpovedí a záznamov z kamerového systému sa podarilo detailne zrekonštruovať priebeh udalosti.
Zranené dievčatko bolo prevezené do nemocnice. Muž bol následne zatknutý a obvinený z únosu s priťažujúcou okolnosťou – keďže obeťou je maloletá osoba do 14 rokov – a z ťažkého ublíženia na zdraví. V súčasnosti sa nachádza vo väzbe a čaká na rozhodnutie súdu o potvrdení jeho zadržania.