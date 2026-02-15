Prvá dáma sa asi zbláznila: Michelle Obama si dala spraviť 10 piercingov počas jedného sedenia!

WASHINGTON D. C. - Bývalá prvá dáma Spojených štátov prešla od čias, kedy zastupovala americký národ v Bielom dome, obrovskou premenou. Potom, čo sa vymanila spod pravidiel života po boku amerického prezidenta, konečne roztiahla krídla a vzala svoju slobodu do vlastných rúk. A teraz zašla ešte ďalej...
Kedysi uhladená prvá dáma, dnes rebelka! Michelle Obama našla v živote po odchode z Bieleho domu toľko nových výziev, že je občas ťažké ich všetky vnímať. Venuje sa svojmu spoločenskému podcastu, ktorý vedie spolu so svojím bratom Craigom, píše knihy a promuje ich v médiách. K prvej knihe dokonca nakrútila dokument a zdá sa, že tá druhá bude rezonovať rovnako, ak nie viac.
Michelle sa stala tvárou slobodných žien v Amerike. Slobodných duchom, zmýšľaním, konaním, cítením, či dokonca obliekaním a zdobením sa. Nedávno sa odhodlala k ďalšej „šialenosti", keď si dala spraviť 10 piercingov naraz, počas jediného sedenia. Ako sa to stalo? Jednoducho, chcela vyskúšať niečo nové, niečo, o čom snívala už dávno, ale neodhodlala sa k tomu. Jej čas priešiel až teraz! Predtým, ako vošla do piercingového štúdia, však ani ona sama netušila, že svoje nadšenie skrotí až pri takom vysokom čísle.
To, ako k tomu vlastne došlo, vysvetlila svojmu bratovi Craigovi Robinsonovi v ich podcaste "IMO". Prezradila aj to, ako reagoval jej manžel, bývalý prezident, Barack Obama a ako dlho mu trvalo, kým si nové pircingy vôbec všimol. Pozrite si jej vyjadrenie z Instagramu:
Michelle Obama momentálne propaguje svoju novú knihu „The Look" a otvorene hovorí o tom, čo sa od jej štýlu očakávalo počas pôsobenia vo funkcii, oproti jej novonadobudnutej slobode po funkčnom období.
Minulú jeseň pre People Magazine prezradila, že jej nedávny prechod k noseniu vrkočov je „sloboda", a dodala: „Vrkoče mi umožňujú si ich uviazať, a potom je to o jednu vec menej, na ktorú musím myslieť. Keď som mimo očí verejnosti, plávam, hrám tenis a vrkoče pre mňa predstavujú takúto slobodu."
„Nebola som si istá, či je krajina na to pripravená [keď som bola v Bielom dome]," uzavrela.
