Chýbajúce písmenko pripravilo študentku o maturitu! Prípad hnala pred súd

PRAHA - Chýbajúce písmeno v slove „novinár“, teda "journalist", stálo českú študentku úspech pri maturitnej skúške z angličtiny. Kvôli jedinému bodu, ktorý jej chýbal na splnenie didaktického testu, dokonca podala žalobu na Mestský súd v Prahe a následne aj kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd (NSS), ktorý ju teraz zamietol, zistila ČTK z úradnej tabule.

Odpoveď „jurnalist“ v poslechovej časti testu bola síce vecne správna, no nesprávne zapísaná. Nebolo ju možné uznať. „Pri znalosti cudzieho jazyka nemožno oddeliť vecnú správnosť‘ odpovede od znalosti slovnej zásoby, gramatiky, výslovnosti, pravopisu a ďalších jazykových kompetencií,“ uvádza sa v rozsudku NSS.

Študentka maturovala minulú jar. V didaktickom teste z angličtiny v spoločnej časti maturitnej skúšky získala 43 bodov, pričom minimum na úspešné absolvovanie bolo 44 bodov. Obrátila sa na ministerstvo školstva a požiadala o preskúmanie výsledku. Keď ministerstvo nezasiahlo, podala neúspešnú žalobu na Mestský súd v Prahe.

V žalobe poukazovala na to, že zjavne poznala správnu odpoveď na položenú otázku a jej neuznanie je formalistické. Išlo vraj o drobnú pravopisnú chybu, ktorá nemení význam slova. Žaloba spomínala aj iný prípad, v ktorom chýbajúce písmeno neprekážalo — konkrétne test z češtiny a uznanú odpoveď „Povídky malostranké“.

Súdy vidia v prípadoch rozdiel, žalobu zamietli

Mestský súd v Prahe aj Najvyšší správny súd však v oboch prípadoch, ktoré sa týkajú rôznych študentov, vidia rozdiel. Chýbajúce písmeno v názve knihy Jana Nerudu je „len chybou v písaní“. Pri skúške z angličtiny sa však overuje znalosť cudzieho jazyka, vrátane schopnosti písomného prejavu a správneho zápisu slov.

Súdy tiež poukázali na katalóg požiadaviek, ktorý zhŕňa nároky na testové odpovede. „V katalógu je uvedené, že s ohľadom na overovanú jazykovú zručnosť a jazykovú referenčnú úroveň má žiak rešpektovať štandardné pravidlá pravopisu anglického jazyka, a to aj v rámci overovania iných jazykových kompetencií,“ uviedol NSS. Primárnym účelom poslechovej časti testu je síce overenie porozumenia hovorenému slovu, no dôležitý je aj správny zápis odpovede.

